Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 7 février 2020

La semaine a été chargée sur Netflix Australie avec l’ajout de 66 nouveaux titres à la bibliothèque. Il y a d’excellents titres parmi lesquels choisir, en particulier des films classiques de Studio Ghibli et un tas de nouveaux Originaux. Voici les nouveautés de Netflix Australie cette semaine pour le 7 février 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Détective Pokémon Pikachu (2019)

Cela a pris un peu plus de 20 ans, mais l’une des plus grandes franchises japonaises jamais créées, Pokemon, a finalement reçu son adaptation en direct! Après l’histoire de la série de jeux vidéo bien-aimée Detective Pikachu de Nintendo, le monstre de poche adorable Pikachu est exprimé par Ryan Reynolds.

Ryme City est une métropole animée où les humains et les Pokémon vivent côte à côte. Dans la ville vit un ancien entraîneur de Pokémon, Tim Goodman, qui, après être entré en contact avec le Pikachu de son père, enquête sur la disparition de Harry Goodman. Avec l’aide du «détective» Pikachu et de la journaliste Lucy Stevens avec son fidèle Psyduck, ils recherchent Harry, mais au fur et à mesure que l’enquête descend le trou Diglett, ils découvrent rapidement un complot qui met gravement en danger le monde Pokémon.

Mon voisin Totoro (1988)

L’un des anime les plus célèbres et sans doute les plus influents de tous les temps, My Neighbour Totoro est un vrai classique. Pour les fans d’anime anciens et nouveaux, My Neighbour Totoro est le film parfait à regarder seul, en famille ou avec un autre fan d’anime ce week-end.

Satsuki, 10 ans, et sa sœur de 4 ans déménagent à la campagne avec leur père pour se rapprocher de leur mère hospitalisée. En jouant dans la forêt locale, les jeunes frères et sœurs découvrent rapidement que les bois sont habités par des créatures magiques.

Fille de cheval (2020) N

La star de GLOW, Alison Brie, est la vedette et a écrit le scénario du drame psychologique Horse Girl. L’un des originaux les plus stimulants que nous ayons vus depuis longtemps, nous nous attendons à ce qu’il y ait de nombreuses opinions différentes sur celui-ci.

Socialement maladroite mais passionnée des arts et de l’artisanat, des chevaux et du crime surnaturel, Sarah commence à perdre son emprise sur la réalité alors que ses rêves de plus en plus lucides et la réalité commencent à se fondre en un.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine:

42 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

3 De l’enfer (2019)

Azali (2018)

Baby Driver (2017)

Lames de gloire (2007)

Château dans le ciel (1986)

Foi, espoir et amour (2019)

Libre Willy (1993)

Free Willy 2: The Adventure Home (1995)

Gardeners of Eden (2014)

Escapade (2013)

Mariage de grand-mère (2020) N

Hakkunde (2017)

Fille de cheval (2020) N

Hum Aapke Hain Koun (1994)

Traces humaines (2017)

Jada (2019)

Kajaki: l’histoire vraie (2014)

Service de livraison de Kiki (1989)

Love Jacked (2018)

Mon voisin Totoro (1988)

Nancy Drew (2007)

Nerf (2016)

Nina (2016)

Norme du Nord (2016)

Vagues océaniques (1993)

Hier seulement (1991)

Journée des patriotes (2016)

Philomène (2013)

Détective Pokémon Pikachu (2019)

Porco Rosso (1992)

Chaperon rouge (2011)

Chambre (2015)

Elle a fait ça (2019)

Spy Kids: tout le temps dans le monde (2011)

Sully (2016)

Tales from Earthsea (2006)

Thambi (2019)

La Duchesse (2008)

Le parrain (1972)

Les Saphirs (2012)

Ensemble pour l’éternité (1999)

Transformers: Age of Extinction (2014)

15 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Cagaster of a Insect Cage: Saison 1 N

Venez me serrer dans ses bras: Saison 1

Dragons: Rescue Riders: Saison 2 N

Extraordinary You: Saison 1

Cinquante: La série: 2 saisons

Est-ce mal d’essayer d’essayer des filles dans un donjon?: Saison 1

Classe Itaewon: Saison 1 N

Kid-E-Cats: Saison 1

Locke & Key: Saison 1 N

My Holo Love: série limitée N

My Secret, Terrius: Saison 1

No Game No Life: Saison 1

Shopkins: Saison 1

Équipe Kaylie: 3 parties N

Tenté: Saison 1

7 nouveaux documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

#cats_the_mewvie (2020)

Sergio (2009)

Serial Killers avec Piers Morgan: Saison 1

Le pharmacien: série limitée N

Ils doivent nous avoir: Saison 1

Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020)

Qui a tué Malcolm X?: Saison 1 N

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix Australie cette semaine:

Tom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020) N

Qu’avez-vous regardé sur Netflix la semaine dernière? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!