Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 10 avril 2020

C’est une Pâques plus calme pour Netflix Canada ce week-end avec l’ajout de 19 nouveaux titres. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Amour, mariage, répétition (2020) N

Ce qui pourrait être l’un des films les plus drôles sur Netflix cette Pâques, Love, Wedding, Repeat est une excellente rotation de la troupe Groundhog Day. Nous pensons que ce sera l’un des Originaux les plus regardés ce week-end.

Tout en essayant de faire en sorte que le jour du mariage de sa sœur se déroule sans heurts, Jack se retrouve à jongler avec une ex-petite amie en colère, un invité non invité avec un secret, un sédatif de sommeil mal placé et la fille qui s’est enfuie dans des versions alternatives du même jour.

LA Originals (2020) N

Ce documentaire d’Orignal explore la culture et les points de repère du mouvement street art de Chicano. Le mouvement a cimenté l’héritage de Mister Cartoon et Estevan Oriol dans les coulisses des légendes du hip hop.

The Circle France: Saison 1 N

Dernière version régionale de la populaire série de réseaux sociaux britanniques, The Circle se rend cette fois en France! Un nouveau groupe de candidats doit utiliser leur réseau social localisé pour gagner en popularité et rester dans le cercle s’il veut gagner le grand prix du crash.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

10 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Born Beautiful (2019)

Dark Light (2019)

Gémeaux (2017)

Amour, mariage, répétition (2020) N

Mine 9 (2019)

Vie scolaire (2019) N

Le fantôme qui marche (2019)

Le guérisseur (2017)

Le Main Event (2020) N

Tigertail (2020) N

5 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Brews Brothers: Saison 1 N

Earth to Luna!: Saison 1

Hi Score Girl: 2 saisons N

The Big Show Show: Saison 1 N

The Trial: Saison 1 N

2 nouvelles séries réalité ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Terrace House: Tokyo (2019-2020) N

The Circle France: Saison 1 N

1 nouveau documentaire ajouté à Netflix Canada cette semaine:

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix Canada cette semaine:

Tiffany Haddish: elle est prête! Du capot à Hollywood (2017)

