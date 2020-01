Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 10 janvier 2019

C’est une semaine beaucoup plus calme sur Netflix Canada avec le petit ajout de 26 nouveaux titres. Il y a encore beaucoup de titres à apprécier, en particulier avec de nouveaux originaux fantastiques prêts à être diffusés en ce moment. Voici les nouveautés de cette semaine sur Netflix Canada pour le 10 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

AJ et la Reine: Saison 1 N

Mettant en vedette dans sa toute première série Netflix Original la drag queen la plus populaire au monde, RuPaul. Annoncé pour la première fois en 2018, AJ et la reine ont attendu longtemps, mais nous pouvons déjà dire que les abonnés du monde entier vont adorer. Rempli de sass et de fabuleux, que ne pas aimer?

Après avoir économisé 100 000 $ pour créer son propre club, la drag queen populaire Ruby Red est presque sans le sou après que son petit ami ait volé tout l’argent et s’enfuit. Pour essayer de lever des fonds, Ruby Red prend la route dans un vieux camping-car pour frapper les différents clubs à travers l’Amérique. La joignant à son voyage est une orpheline clandestine âgée de cinq ans, AJ, qui n’a aucun problème à dire ce qu’elle pense.

Puzzle (2017)

Ce n’était qu’une question de temps avant le retour de la franchise Saw, et avec Jigsaw, devenant le huitième épisode de Saw born. Bien qu’il n’ait pas eu autant de succès que son prédécesseur, Jigsaw a tout de même fait plus de 100 millions de dollars au box-office. Guts and gore gore, si vous aimez les précédents films Saw, vous apprécierez certainement Jigsaw.

Bien que le fameux «tueur de scie sauteuse» soit mort depuis plus d’une décennie, les responsables de l’application des lois se retrouvent à courir après un fantôme lorsqu’une série de meurtres macabres portant sa marque se produisent. Le maléfique John Kramer est-il revenu? Ou est-ce simplement un tueur de copie avec leur propre programme?

Ultimate Beastmaster: Mexico: Saison 1 N

Certains des athlètes les plus grands et les plus forts du monde se rendent au Mexique pour participer à la compétition avec l’un des parcours d’obstacles les plus exténuants de tous les temps.

Voici les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

8 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Bad Santa 2 (2016)

Game Night (2018)

Hampstead (2019)

Puzzle (2017)

Vivre deux fois, aimer une fois (2020) N

Papi Chulo (2018)

Pretty Little Stalker (2018)

Wonder (2017)

15 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

AJ and the Queen: Saison 1 N

Dracula: Saison 1 N

Giri / Haji: Saison 1 N

Harvey Girls Forver: Saison 4 N

Jamatara – Sabka Number Ayega: Saison 1 N

Police médicale: Saison 1 N

Scissor Seven: Saison 1 N

La vitesse est mon besoin (2019)

The Fiery Priest: Saison 1

The InBestigators: Saison 2

The Last Empress: Saison 1

La vie secrète de ma secrétaire: Saison 1

Titans: Saison 2 N

Toot-Toot Cory Carson: Saison 1 N

Jusqu’à l’aube: Saison 1 N

2 nouveaux documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Une soirée avec Kevin Smith (2002)

Cheer: Saison 1 N

1 nouvelle série réalité ajoutée à Netflix Canada cette semaine:

Ultimate Beastmaster Mexico: Saison 1 N

