Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 14 février 2020

Il y a 38 nouveaux titres à découvrir sur Netflix Canada cette semaine! Il y en a pour tous les goûts en cette Saint-Valentin et ce week-end. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 14 février 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) N

Après avoir fait ses débuts il y a près de 2 ans, il a fallu attendre longtemps pour la suite très attendue, To All the Boys Ive Loved Before. Sans doute, cela peut être l’un des films les plus appropriés pour une belle nuit de Saint-Valentin avec votre partenaire.

Tout comme Lara Jean et Peter prennent officiellement leur relation en main, un destinataire des lettres précédemment envoyées par Lara entre en scène, provoquant une rupture entre le jeune couple.

Better Call Saul: Saison 4

La saison 5 est presque arrivée, nous pouvons donc enfin confirmer que la quatrième saison de Better Call Saul est maintenant disponible en streaming sur Netflix Canada.

Avant d’être Saul Goodman, il était Jimmy McGill. 6 ans avant de devenir l’avocat du plus célèbre trafiquant de méthamphétamine d’Amérique, Jimmy était un avocat de petite envergure dont les ambitions et la morale lui causaient souvent des ennuis.

Un film de Shaun le mouton: Farmagedon (2020) N

L’un des personnages les plus aimés d’Aardman, Shaun the Sheep, a maintenant son propre Netflix Original!

Lorsqu’un extraterrestre aux pouvoirs étranges s’écrase près de Mossy Bottom Farm, Shaun the Sheep se fait rapidement un nouvel ami. Ensemble, ils doivent fuir une organisation dangereuse qui veut capturer le visiteur intergalactique.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

30 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

13 heures: Les soldats secrets de Benghazi (2016)

Admission (2013)

Après le mariage (2019)

Captain Underpants Epic Choice-o-Rama (2020) N

Météo câlin (2019)

Dragon Quest Your Story (2019) N

Fanatyk (2017)

Volez-moi vers la lune (2008)

Pain perdu (2015)

Fronteras (2018)

Le pays de Dieu (2017)

Battements de cœur (2017)

Au nom du roi 2: deux mondes (2011)

Au nom du roi 3: dernière mission (2014)

Au nom du roi: un conte de siège de donjon (2007)

Isi et Ossi (2020) N

JT LeRoy (2018)

Liefling (2010)

L’amour à vendre 2 (2019)

Panipat – La grande trahison (2019)

Polaroid (2019)

Soccer Mom (2008)

Taj Mahal 1989 (2020) N

The Bank Job (2008)

Le jeu le plus froid (2019) N

Le fantôme et le tout (2018)

Thottappan (2019)

Triple 9 (2016)

6 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Cable Girls: Saison 5 N

Castle and Castle: Saison 1

Narcos: Mexique: Saison 2 N

Sleepless Society: Insomnia: Saison 1

Van Helsing: Saison 4

1 nouvelle série réalité ajoutée à Netflix Canada cette semaine:

Love Is Blind: Saison 1 N

1 nouveau documentaire ajouté à Netflix Canada cette semaine:

