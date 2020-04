Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 17 avril 2020

Comparé aux dernières semaines, il a été chargé pour Netflix Canada avec l’ajout de 41 nouveaux titres. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 17 avril 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Ocean’s 8 (2018)

Après le succès de la trilogie avec certains des meilleurs hommes d’Hollywood, ce n’était qu’une question de temps avant que les dames aient la chance de briller. Avec un casting féminin de stars comprenant Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rhianna et Mindy Kaling.

Après sa sortie de prison, Debbie Ocean rassemble un équipage, chacun avec ses propres compétences uniques, pour voler un collier de diamants d’une valeur de 150 millions de dollars au Met Gala.

Hasmukh: Saison 1 N

Imaginez Dexter avec une comédie debout et vous avez la dernière série en hindi de Netflix, Hasmukh. Une comédie profondément sombre, cela pourrait être l’une des meilleures séries indiennes originales à ce jour.

Hasmukh, un comédien timide et calme de petite ville obtient sa grande pause sur la scène et devient une sensation virale. Il n’y a qu’un seul problème, pour que Hasmukh continue son mojo de comédie, il doit commettre un meurtre. Déterminé à ne pas tuer d’innocents, Hasmukh mène une double vie de génie de la comédie et de justicier meurtrier.

Outer Banks: Saison 1 N

Avec dix épisodes disponibles en streaming dès maintenant, Outer Banks est la frénésie parfaite pour les abonnés canadiens ce week-end.

Un groupe d’adolescents dirigé par John B tombe par hasard sur une carte au trésor qui déniche un trésor tant recherché lié à la mystérieuse disparition du père de John B.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

26 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Un cœur de champion (2018)

Babamin Ceketi (2018)

Noël avec les tonneliers (2015)

Code 8 (2019)

Terre et sang (2020) N

Le plus en forme à Dubaï (2019)

Pour le cœur brisé (2018)

Hulk Vs. (2009)

Leapfrog: Letter Factory (2003)

LeapFrog: Numberland (2011)

LeapFrog: Phonics Farm (2011)

LeapFrog: Sing-along, Read-along (2011)

Méfait (2019)

Les mamans en guerre (2018)

New Money (2018)

Next Avengers: Heroes of Tomorrow (2008)

Ocean’s 8 (2018)

Il était une fois à Londres (2019)

Planet Hulk (2010)

Rising High (2020) N

Sergio (2020) N

École de cascade (2019)

Tag (2018)

L’héritage des os (2019) N

Thor: Contes d’Asgard (2011)

Amant de renommée mondiale (2020)

12 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

#blackAF: Saison 1 N

El Dragon: Return of a Warrior: Saison 2 N

Fauda: Saison 3 N

Hasmukh: Saison 1 N

Outer Banks: Saison 1 N

Still Game: Saison 8

The King: Eternal Monarch: Saison 1 N

Les derniers enfants sur terre: livre 2 N

Tjovito: Saison 1

Trop chaud à gérer: Saison 1 N

Waco: 1 saison

Winx Club: 2 saisons

2 nouvelles Docuseries ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

The Innocence Files: série limitée N

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness: Série limitée (nouvel épisode) N

3 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Chris D’Elia: No Pain (2020) N

Fary: Hexagone: Saison 2 N

Maurício Meirelles: Générer le chaos (2020) N

Qu’avez-vous regardé sur Netflix Canada cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!