Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 17 janvier 2020

Vous aurez 35 nouveaux titres à découvrir cette semaine avec plein de nouveaux Originaux à déguster. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 17 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Une chute de grâce (2020) N

Dans son premier Netflix Original à ce jour, Tyler Perry a réalisé, produit, écrit et joué dans A Fall From Grace. Au lieu d’ajouter au nombre croissant de comédies, A Fall From Grace est plutôt un thriller.

Grace Waters, un pilier de longue date de sa communauté de Virginie, reste calme lorsque son ex épouse sa maîtresse et que son fils s’éloigne. Avec la conviction de sa meilleure amie Sarah (Phylicia Rashad), elle essaie de se mettre en premier et un bel étranger devient sa surprise, son deuxième amour. Pourtant, n’importe quelle femme peut casser, et le nouveau mari de Grace ravage bientôt sa vie, son travail et beaucoup disent sa raison. Fermé dans une cellule en attendant son procès pour son meurtre, le seul espoir de grâce de Grace réside dans Jasmine Bryant, un défenseur public qui n’a jamais jugé.

The Healing Powers of Dude: Saison 1 N

Un pour toute la famille, The Healing Powers of Dude aborde les problèmes d’anxiété sociale et comment un chien de soutien émotionnel aide un jeune écolier à gérer son trouble.

Kipo et l’âge des merveilles: Saison 1 N

Dreamworks et Netflix vont de pair, et au fil des ans, des millions d’excellents titres ont été appréciés par des millions d’abonnés à travers le monde. Basé sur la célèbre série de webcomic de Radford Sechrist, Dreamworks a adapté les titres en une série pour notre plus grand plaisir. Nous soupçonnons que celui-ci sera un succès retentissant auprès des enfants.

Kipo, 13 ans, cherche son père après avoir été forcée de quitter la sécurité de sa ville souterraine. Avec ses amis Wolf, Mandu, Benson et Dave, le groupe traverse la friche apocalyptique tentaculaire combattant des animaux mutants sensibles aux grizzlis alors qu’ils recherchent le père de Kipo.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

18 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Bulbul peut chanter (2018)

Deadcon (2019)

Deep Blue Sea 2 (2018)

Hyena Road (2015)

Jézabel (2019)

Fabriqué en Chine (2019)

Marshall (2017)

NiNoKuni (2019) N

Peter Rabbit (2018)

Le professeur Marston et les Wonder Women (2017)

Sauver Zoé (2019)

Serena (2014)

Coincé dans l’amour (2012)

Épée de Tust (2019)

Le brave (2019)

Le captif (2014)

Femmes de mafia 2 (2019

13 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Ares: Saison 1 N

Booba: 3 saisons

Oeil pour oeil (2019) N

Grace et Frankie: Saison 6 N

De beaux frères et sœurs: Saison 1 N

Hip-Hop Evolution: Saison 4 N

Kipo et l’âge des merveilles: Saison 1 N

Line of Duty: Saison 5

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: Saison 1

Éducation sexuelle: saison 2 N

Les pouvoirs de guérison de Dude: Saison 1 N

The Ollie & Moon Show: Saison 1

Tiny House Nation: Volume 2 N

2 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Betty White: Première dame de la télévision (2018)

The Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez: Limited Series N

1 nouvelle série réalité ajoutée à Netflix Canada cette semaine:

J’y suis arrivé! Allemagne: Saison 1 N

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix Canada cette semaine:

Leslie Jones: Time Machine (2020) N

