Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 20 mars 2020

Il y a de bons choix sur Netflix Canada cette semaine. C’est un peu une liste plus petite avec 30 nouveaux titres disponibles, mais il y a beaucoup de séries disponibles. Commençons par quelques points saillants:

The Boss Baby: Back in Business Saison 1

Coincé à la maison avec les gamins? Ce suivi amusant du film Dreamworks pourrait bien être le ticket. Avec un peu d’aide de son frère et complice, Tim, Boss Baby essaie d’équilibrer la vie de famille avec son travail au siège de Baby Corp. Il y a beaucoup d’action pour occuper les petits.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Série limitée) N

C’est une histoire d’arrogance, de grands félins et de meurtre à louer. Ces docuseries en sept parties suivent la vie de Joe Exotic, un véritable voyage criminel dans le monde de la faune féline gardée en captivité et élevée pour le profit. C’est incroyablement intéressant sinon déroutant parfois. Si vous cherchez une frénésie, celle-ci est bonne.

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker

La lauréate des Oscars Octavia Spencer incarne Madame C.J. Walker, la pionnière afro-américaine des soins capillaires qui a été la première femme millionnaire autodidacte aux États-Unis. Contre toute attente, Walker a surmonté les préjugés raciaux et sexistes post-esclavagistes, les trahisons personnelles et les rivalités commerciales pour construire une marque révolutionnaire qui a révolutionné les soins capillaires noirs, alors qu’elle luttait simultanément pour le changement social.

Liste complète des nouveautés sur Netflix Canada cette semaine (14 mars – 20 mars)

12 nouveaux films sur Netflix Canada cette semaine

3022 (2019)

Dépendant (2014)

Carbone altéré: Resleeved (2020) N

Route de contournement (2019)

Fouilles et découvertes: toutes les pistes mènent à Rome

(2019)

Fouilles et découvertes: Mines du mystère (2019)

El silencio es bienvenido (2017)

Jai maman momie (2020)

Masameer – Le film (2020)

Nuit d’été (2019)

La plateforme (2019) N

Ultras (2020) N

18 nouvelles séries télévisées sur Netflix Canada cette semaine

ALVINNN !!! Et les Chipmunks (Saison 1)

Archibald’s Next Big Thing (Saison 2) N

Boss Baby: Back in Business (Saison 1)

Buddi (Saison 1) N

Califat (Saison 1) N

Dare Me (Saison 1) N

Dino Girl Gauko (Saison 2) N

Greenhouse Academy (Saison 4) N

Ken Burns présente: College Behind Bars: un film de Lynn Novick et produit par Sarah Botstein (Saison 1)

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker (série limitée) N

Elle (Saison 1) N

Le banlieue (2018)

The English Game (Saison 1) N

La Lettre du Roi (Saison 1) N

Thomas & Friends (Saison 23)

Vampires (Saison 1) N

We Speak Dance (Saison 1)

Femmes de la nuit (saison 1)

3 nouveaux documentaires / documentaires sur Netflix Canada cette semaine

Une vie de vitesse: l’histoire de Juan Manuel Fangio (2020) N

Restaurants on the Edge (Saison 1)

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Série limitée) N

1 nouveau spécial standup sur Netflix Canada cette semaine

Bert Kreischer: Hey Big Boy (2020) N