Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 21 février 2020

Bien que seulement une petite somme de 23 nouveaux titres aient été ajoutés à la bibliothèque du Canada, il reste encore beaucoup à apprécier pour vous durer jusqu’à la semaine prochaine. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 21 février 2020.

Tout d’abord, voici les principaux faits saillants de la semaine dernière sur Netflix Canada:

Vikings: Saison 3

Deux saisons de Vikings sont arrivées plus tôt cette année, et maintenant les abonnés au Canada peuvent se connecter pour profiter de la troisième saison de l’épopée dramatique viking.

Ragnar Lothrbok, un fermier et un guerrier viking change à jamais l’histoire de l’Europe quand lui et un équipage de compagnons de guerre naviguent vers les îles britanniques. Avec un nouveau pays à piller et à sac, Ragnar envisage de devenir le leader de tous les Vikings, mais des ennemis se trouvent à chaque coin de rue.

Bébés: Saison 1 N

La première année d’une vie de bébé est sans doute la plus importante de toutes nos vies, cette série de docu jette un regard en profondeur sur le développement des bébés au fur et à mesure du développement rapide qui se produit dans l’année.

Glitch Techs: Saison 1 N

C’est un moment passionnant pour les enfants d’être abonnés à Netflix alors que le service de streaming continue d’avoir accès à du contenu exclusif. Avec un certain nombre de titres Nickelodeon déjà disponibles sur Netflix Canada, Glitch Techs est le tout premier original du célèbre réseau de télévision Kids.

Pour cacher leur vrai travail de chasser des monstres de jeux vidéo qui se sont échappés dans le monde réel, deux adolescents prennent un emploi dans un magasin de jeux vidéo.

Voici les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

12 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Den of Thieves (2018)

Hélios (2015)

Love Dot Com: l’expérience sociale (2019)

Miss Virgina (2019)

Pretville (2012)

Enfants riches (2018)

System Crasher (2020) N

Le corps (2019)

Le dernier combat (2013)

La dernière chose qu’il voulait (2020) N

Yeh Ballet (2020) N

9 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

DreamWorks Shrek’s Swamp Stories: 1 saison

Gentefied: Saison 1 N

Glitch Techs: Saison 1 N

On the Real: Saison 1

Passion. Panache. Pep .: Saison 1

Puerta 7: Saison 1 N

Spectros: Saison 1 N

L’univers en expansion d’Ashley Garcia: Partie 1 N

Vikings: Saison 3

1 nouvelles Docuseries ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Bébés: Partie 1 N

Roumanie sauvage (2018)

1 nouvelle série réalité ajoutée à Netflix Canada cette semaine:

The Chef Show: 3 volumes N

