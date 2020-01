Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 24 janvier 2020

Il y a 26 nouveaux titres tranquilles sur Netflix cette semaine, mais nous pouvons nous attendre à voir un coup hautain avec l’arrivée de février la semaine prochaine. Malgré le manque de quantité, il reste encore beaucoup de qualité avec l’arrivée de nouveaux et anciens originaux. Voici les nouveautés sur Netflix Canada du 24 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Le Ranch: Partie 8 N

Huit parties et quatre-vingts épisodes plus tard, The Ranch a pris fin. Il y aura d’innombrables fans tristes de dire au revoir à la famille Bennett, mais quelle meilleure façon de les envoyer qu’une frénésie de week-end de l’une des sitcoms les plus populaires de Netflix.

Colt, Beau et Luke sont tous en route pour affronter Nick, l’ex-partenaire gênant de Mary. L’un d’eux a potentiellement tué Nick après avoir entendu un coup de feu depuis sa remorque. Les Bennetts pourraient également quitter le ranch pour de bon car Beau cherche à vendre.

Rise of Empires: Ottoman: Saison 1 N

Les fans de The Last Czars apprécieront également le dernier docu-drame historique de Netflix alors qu’il aborde l’histoire de l’Empire ottoman et son ascension pour devenir l’une des nations les plus puissantes que le monde ait vues.

Le sultan Mehmed II a façonné l’histoire pour toujours quand il a mené une campagne épique contre l’Empire byzantin. À travers les yeux des historiens, nous avons droit à des perspectives alternatives à la chute de Constantinople et à la montée de l’Empire ottoman.

Réunion de famille: partie 2 N

Madea et la famille sont de retour pour une autre sortie dans la vie en Géorgie! Les fans seront ravis d’apprendre que ce n’est pas non plus la fin de la réunion de famille, les parties 3 et 4 devant arriver à l’avenir.

La famille McKellan déménage de Seattle jusqu’à la Géorgie afin de se rapprocher de sa famille élargie. Avec des services religieux de trois heures et des cheveux humides, les McKellan sont vraiment des poissons hors de l’eau, mais ce n’est rien que la cuisine maison de M’Dear ne puisse résoudre. Alors que les McKellan s’habituent à leur famille élargie dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup à apprendre sur le mode de vie géorgien.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

10 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine: A Sun (2019) NMode avion (2020) NDie Ontwaking (2015) Good Time (2017) KD (A) Karuppudurai (2019) Motichoor Chaknachoor (2019) The Biggest Little Farm (2019) The Ghost and the Tout (2018) Toni Morrison: The Pieces I Am (2019) JACK DO? (2020) N11 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine: Chilling Adventures of Sabrina: Part 3 NDreamWorks Comment former vos légendes de dragon: Saison 1 Réunion de famille: Partie 2 NOctobre Faction: Saison 1 NMasques PJ: Saison 2Saint Seiya: Les Chevaliers du Zodiaque: Saison 1 NSons of the Caliphate: 2 SeasonsThe Ghost Bride: Saison 1 NLe Ranch: partie 8 NWord Party: Saison 4 NVous ne pouvez pas cacher: Saison 1 N3 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Canada cette semaine: La Reine (1968) Pandémie: comment prévenir une épidémie: saison 1 NRise of Empires: Ottoman: Saison 1 N1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix Canada cette semaine: le goop lab avec Gwyneth Paltrow: Saison 1 N2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix Canada cette semaineAlex Fernandez: le meilleur comédien du monde (2020) NFortune Feimster: sucré et salé (2020) N

