Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 27 mars 2020

Netflix Canada a 30 nouveaux titres à découvrir cette semaine! Il y a beaucoup de choses à regarder et à se gaver si vous vous retrouvez coincé à la maison. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 27 mars 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Freud: Saison 1 N

Les fans de The Alienist sont susceptibles d’aimer le dernier drame policier d’époque présenté par Netflix, Freud.

Le jeune psychanalyste Freud aide à enquêter sur un complot de meurtre dans la ville de Vienne, en Autriche, dans les années 1880.

Unorthodox: Série limitée N

Basé sur les mémoires Unorthodox: Le rejet scandaleux de mes racines hassidiques de Deborah Feldman, Unorthodox est un récit captivant de la manière dont une femme juive tente d’échapper à l’oppression de sa communauté hyper-religieuse.

Après s’être échappée d’un mariage arrangé à l’âge de dix-neuf ans, la femme juive Esty, s’enfuit de la communauté ultra-orthodoxe de Williamsburg, Brooklyn, et déménage à Berlin, en Allemagne. Après s’être installée à Berlin, il ne faut pas longtemps avant que son mari voyage à Berlin avec son cousin pour essayer de la retrouver.

Crip Camp: A Disability Revolution (2020) N

Les Obamas ont auparavant produit le documentaire stellaire American Factory, et maintenant ils vous racontent l’histoire inspirante de Jened Camp.

Tout comme une révolution était en cours à Woodstock, une autre révolution se produisait en cours de route alors qu’un groupe d’adolescents campeurs se battait pour les droits civils des citoyens handicapés.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

14 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Badland (2019)

Bethany Hamilton: Unstoppable (2019)

Curtiz (2018) N

Bonne année (2019)

La vie du parti (2018)

Marque du diable (2020) N

Maska (2020) N

Le passé (2019)

Le déclin (2020) N

L’occupant (2020) N

Les pièces que vous perdez (2019)

Trixie Mattel: Pièces mobiles (2019)

Débouchonné (2020) N

Willy et les gardiens du lac: Contes de l’aventure hivernale au bord du lac (2019) N

9 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

7 Graines: Partie 2 N

Black Lightning: Saison 3 N

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon (2020) N

Freud: Saison 1 N

Ladies Up: Saison 1 N

Ozark: Saison 3 N

The Mire (Rojst): Saison 1 N

Unorthodox: série limitée N

YooHoo à la rescousse: Saison 3 N

4 nouveaux documentaires ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Crip Camp: A Disability Revolution (2020) N

Rendre peu orthodoxe (2020) N

Le jour le moins attendu: à l’intérieur de l’équipe Movistar 2019: Saison 1

Il y a quelque chose dans l’eau (2019)

2 nouvelles séries réalité ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Car Masters: Rust to Riches: 2 saisons N

Wassup Man GO!: Saison 1

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix Canada cette semaine:

Tom Segura: Ball Hog (2020) N

