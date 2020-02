Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 28 février 2020

Dans l’ensemble, de nombreuses bibliothèques Netflix ont reçu environ 30 nouveaux titres cette semaine, Netflix Canada inclus. Vous aurez beaucoup de plaisir pendant le week-end, et vous pouvez vous attendre à un tas de nouveaux arrivants dimanche lorsque mars arrivera.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Rampage (2018)

Dans ce qui aurait pu ressembler à son millionième film en 2018, Dwayne Johnson a joué dans l’adaptation cinématographique du jeu vidéo classique Rampage. Bien que le film n’ait pas fait autant que certains autres de Johnson, il a quand même rapporté 428 millions de dollars au box-office.

George, un gorille albinos à dos argenté est infecté par un sérum inconnu, forçant son corps à atteindre une taille monstrueuse. Son ami et gardien primatologue Davis Okoye s’associe au généticien Dr. Kate Caldwell pour empêcher George et deux autres battements infectés, un loup géant et un crocodile géant, de détruire la ville de Chicago.

Tous les endroits brillants (2020) N

Basé sur le roman du même nom de l’auteur Jennifer Niven, ce sera un véritable larmoyant pour les abonnés ce week-end.

Violet Markey et Theodore Finch, se rencontrent et se transforment pour toujours. Alors qu’ils luttent avec les cicatrices émotionnelles et physiques de leur passé, ils se réunissent, découvrant que même les plus petits endroits et moments peuvent signifier quelque chose.

Pokemon: Mewtwo contre-attaque – Evolution (2019) N

C’est une explosion du passé pour les fans de Pokemon, mais avec une touche moderne. Plus de 20 ans depuis la sortie du premier film Pokémon, il y a eu plus d’une douzaine de films et d’innombrables épisodes de la série animée. Une mise à jour du premier film, Pokemon: Mewtwo Strikes Back – Evolution est une nouvelle version du film original mais animé en CGI.

Embauché par le chef de l’équipe Rocket Giovanni pour cloner le légendaire Pokémon Mew, le Dr Fuji crée l’être sensible Mewtwo. Irrité par son objectif d’être rien de plus qu’une arme, Mewtwo s’échappe de l’installation et se prépare à défier ses prouesses contre les plus grands dresseurs de Pokémon du monde. Invitant des entraîneurs de partout, Ash, Brock et Misty se retrouvent dans le plan légendaire de Pokémon pour reconstruire le monde.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

15 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine: Ala Vaikunthapurramuloo (2020) All the Bright Places (2020) NArrivée (2016) Couple de jours (2016) Every Time I Die (2019) Full Count (2019) Gbomo Gbomo Express (2015) Girl on the Third Floor (2019) Pokemon: Mewtwo Strikes Back – Evolution (2019) NRampage (2018) Taxi Driver (2015) The Arbitration (2016) The Endless Trench (2019) NThe Visit (2015) When Love Happens (2014) 11 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine: Altered Carbon: Saison 2 NAlways a Witch: Saison 2 NAbonnés: Saison 1 NHappy !: Saison 2 Salut, maman!: Saison 1 NJe ne suis pas d’accord avec ça: Saison 1 NJojo’s Bizarre Adventure: Saison 2Queen Sono: Saison 1 NSix fenêtres dans le désert: Saison 1Toy Boy: Saison 1 NUnstoppable: Saison 1 NNetflix Canada ajoute cette semaine 3 nouvelles séries de discussion: Formule 1: Drive to Survive: Saison 2 NLes épreuves de Gabriel Fernandez: série limitée NUnabomber – Dans ses propres mots: de nouveaux spéciaux de stand-up pour la saison 12 ajoutés à Netflix Canada cette semaine: Amit Tandon: Family Tandoncies (2019) NPete Davidson: Vivant de New York (2020) N

