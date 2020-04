Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 3 avril 2020

La semaine dernière a été l’une des plus occupées de Netflix Canada depuis très longtemps. Avec l’ajout de 160 nouveaux titres ajoutés à la bibliothèque, vous avez une sélection extravagante de nouveaux films et émissions de télévision à regarder dès maintenant. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 3 avril 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Un cœur brave

Si vous pouvez mettre de côté les inexactitudes historiques, alors Braveheart est vraiment un grand film et est sans doute le meilleur film de la carrière de réalisateur de Mel Gibson, et certains diront peut-être aussi sa carrière d’acteur.

Après la mort de sa femme, William Wallace se rebelle contre le roi tyran d’Angleterre, Edward Longshanks, et pour réclamer la liberté de l’Écosse.

Forrest Gump

Les années 90 appartenaient à Tom Hanks, ayant joué dans des rôles vraiment incroyables tout au long de la décennie, remportant l’Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal deux années de suite. La deuxième de ses récompenses est due à son incroyable performance dans Forrest Gump, l’un des films les plus appréciés de l’époque.

Forrest Gump n’est pas un homme intelligent mais il a un cœur d’or. En attendant son bus, il raconte sa vie à l’un des nombreux étrangers qui le passent. Depuis qu’il était enfant avec une orthèse pour corriger sa colonne vertébrale courbée, une star du football universitaire et du temps passé au Vietnam, Forrest Gump a vécu tout cela. Mais la seule chose qui pèse le plus sur son esprit est son amour et son amie d’enfance, la troublée Jenny.

Comment réparer un scandale de drogue: série limitée N

L’un des plus grands scandales de l’histoire des États-Unis est survenu en 2013 lorsqu’il a été révélé que la chimiste du laboratoire de drogue Sonja Farak avait falsifié des preuves. Alors que l’enquête sur sa falsification allait plus loin, il a rapidement été révélé qu’elle avait utilisé les médicaments qu’elle avait été chargée de tester.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

130 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

21 grammes (2003)

40 jours et 40 nuits (2002)

Une mère véridique (2019)

Ace Ventura: Pet Detective (1994)

Agneepath (1990)

Alvin et les Chipmunks rencontrent Frankenstein (1999)

Alvin et les Chipmunks rencontrent le loup-garou (2000)

Présentateur: La légende de Ron Burgundy (2004)

Gestion de la colère (2003)

Beatriz au dîner (2017)

Film d’abeille (2007)

Avant de tomber (2017)

Dracula de Bram Stoker (1992)

Braveheart (1995)

Respirer (2017)

Frères (2015)

Bugsy (1991)

Casper (1995)

Charlie St.Cloud (2010)

Chhota Bheem et la malédiction de Damyaan (2012)

Cofee & Kareem (2020) N

Dapne et Velma (2018)

L’aube des morts (2004)

Chère Eleanor (2016)

Course à la mort (2008)

Dostana (2008)

Dune (1984)

Duniya (1984)

Dupliquer (1998)

Empire (2002)

Rapport Europa (2013)

Évolution (2001)

Loin du paradis (2002)

Vol (2012)

Pour Richer ou Poorer (1997)

Forrest Gump (1994)

Amitié (1980)

G.I. Joe: Représailles (2013)

Gori Tere Pyaar Mein (2013)

Parc Gosford (2001)

Graisse (1978)

Gumrah (1993)

Hasee Toh Phasee (2014)

Comment dresser votre dragon (2010)

Hugo (2011)

Humpty Sharma Ki Dulhania (2014)

Jack Reacher (2012)

Jonah: un film VeggieTales (2002)

Judy Moody et l’été pas décevant (2011)

Kaal (2005)

Kabhi Alvida Naa Kehna (2006)

Kabhi Khusji Kabhie Gham (2001)

Kal Ho Naa Ho (2003)

Kannum Kannum Kollaiyadithaal (2019)

Kapoor & Sons (2016)

Kuch Kuch Hoto Hai (1998)

Kung Fu Panda (2008)

Kung Fu Panda 2 (2011)

Petits enfants (2006)

Madagascar (2005)

Madagascar 3: les plus recherchés d’Europe (2012)

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Réunion de famille de Madea (2006)

Magic Mike (2012)

Magnifique (2015)

Pucelle à Manhattan (2002)

Megamind (2010)

Mighty Raju Rio Calling (2014)

Mission: impossible 3 (2006)

Monster House (2006)

Ensoleillé (2016)

Muqaddar ka Faisla (1987)

My Hero Academia: Two Heroes (2018)

Au-dessus de la haie (2006)

Paharganj (2019)

Pineapple Express (2008)

Le chat botté (2011)

Rango (2011)

Les chiens réservoirs (1992)

Rise of the Guardians (2012)

Rogue Warfare (2019)

Sauvez la dernière danse (2001)

Sens et sensibilité (1995)

SETHUM AAYIRAM PON (2020)

Sex Drive (2008)

Conte de requin (2004)

Elle est sortie de ma ligue (2010)

Île Shutter (2010)

Smokey et le bandit (1977)

Sol Levante (2020) N

South Park: Bigger, Longer and Uncut (1999)

Spider-Man (2002)

Jeu d’espionnage (2001)

Beau-frère (2008)

Plus étrange que la fiction (2006)

Lever de soleil au paradis (2019)

Les aventures de Rocky et Bullwinkle (2000)

L’âge de l’innocence (1993)

Le condamné (2007)

Le condamné 2 (2015)

Le crime de Padre Amaro (2002)

Le cas curieux de Benjamin Button (2008)

Le dictateur (2012)

The Disaster Artist (2017)

Les Pierrafeu dans Viva Rock Vegas (2000)

Le miroir a deux visages (1996)

Le mousquetaire (2001)

La neuvième porte (1999)

Les crânes (2000)

Le calmar et la baleine (2005)

Le spectacle Truman (1998)

La marche (2015)

Le Veilleur (2000)

L’organisateur de mariage (2001)

Leur meilleur (2016)

Pensez comme un homme (2012)

Transformer: l’obscurité de la lune (2011)

Transformateurs (2007)

Troy (2004)

Turtle Tale (2018)

Jumeaux (1988)

Undercover Brother (2002)

Ungli (2014)

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)

En attente (2005)

Marcher avec des dinosaures (2013)

Wallace & Gromit: La malédiction du lapin-garou (2005)

Nous possédons la nuit (2007)

Poussins blancs (2004)

xXx: Le retour de Xander Cage (2017)

20 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Akbar Birbal: 1 saison

Bal Ganesh: Saison 1

Chip and Potato: Saison 2

Communauté: 6 saisons

Quartier Daniel Tiger: 1 saison

Dennis & Gnasher Unleashed !: Saison 1

Man Like Mobeen: Saison 3

Money Heist: Saison 4 N

Pokemon la série: Soleil et lune: 3 saisons

Rugal: Saison 1 N

Saint Seiya: 6 saisons

Sid the Science Kid: 1 saison

Space Racers: 1 saison

Spirit Riding Free: Académie d’équitation: Partie 1 N

Starbeam: Saison 1 N

The Iliza Shlesinger Sketch Show: Saison 1 N

The Windsors: Saison 3

Tree House Tales: 1 saison

Amour bien intentionné: Saison 2 N

Yu-Gi-Oh!: 3 saisons

5 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Money Heist: The Phenomenon (2020) N

Opération Odessa (2018)

À travers les yeux de mon père: l’histoire de Ronda Rousey (2019)

Comment réparer un scandale de drogue: série limitée N

Sunderland ‘Til I Die: 2 saisons N

3 nouvelles séries réalité ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

MeatEater: 2 saisons N

Nailed It!: Saison 4 N

Le grand salon de la pâtisserie canadienne: 2 saisons

2 offres spéciales Debout ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Dave Chappelle: Prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’humour américain (2020)

David Batra: Elefanten i rummet (2020) N

Qu’avez-vous regardé sur Netflix Canada? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous