Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 31 janvier 2020

Il y a 31 nouveaux titres sur Netflix Canada à découvrir cette semaine. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 31 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les principaux faits saillants de la semaine dernière sur Netflix Canada:

Captain America: le premier vengeur (2011)

Avant l’arrivée du MCU, Captain America n’était pas considéré comme un super-héros de liste A. Au cours de plusieurs films et des excellentes performances de Chris Evans, Captain America est devenu l’un des super-héros les plus aimés à ce jour.

Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, un groupe dissident nazi appelé Hyrda est à la recherche d’un artefact ancien et puissant. Quand le faible Steve Rogers est rejeté par l’armée, il se rallie à l’appel d’un programme de super-soldat qui lui donne le pouvoir de mener le combat sur le front occidental en Europe et d’empêcher Hydra de mener à bien son plan diabolique.

Bojack Horseman: Saison 6B N

Il est temps de dire au revoir à la star de Horsin ’Around Bojack Horseman dans ses huit derniers épisodes sur Netflix.

Autrefois célèbre pour avoir joué dans la comédie à succès «Horsin’ around »dans les années 90, Bojack Horseman est une célébrité cynique et délavée. Désireux de revenir, il s’associe à son meilleur ami humain, Todd Chavez, et à son ex-petite amie, la princesse Carolyn. Cela fait 18 ans que Horsin Around, et Hollywood est un endroit très différent.

Star Trek Beyond (2016)

Le troisième de la franchise Star Trek redémarrée, l’USS Enterprise va plus loin que n’importe quel navire de la Fédération. Mais quand une technologie extraterrestre mortelle anéantit l’Enterprise, l’équipage s’écrase sur un étrange monde extraterrestre.

12 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

37 secondes (2020) N

Captain America: le premier vengeur (2011)

Fermer les ennemis (2018) N

Early Man (2018)

Gang des Caraïbes (2016)

Hakkunde (2017)

Légende (2015)

Shimla Mirchi (2020)

Sillu Karupatti (2019)

Star Trek Beyond (2016)

La sonnerie de mariage (2015)

Gemmes non coupées (2020) N

10 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Bojack Horseman: Saison 6 N

Diablero: Saison 2 N

Trouvez-vous: Saison 1

Lego Friends: 5 saisons

Luna Nera: Saison 1 N

Ominescient: Saison 1 N

Ragnarok: Saison 1 N

Sonic X: 2 saisons

L’ÉTRANGER: Saison 1 N

Vie non autorisée: saison 2 N

4 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

JE SUIS UN TUEUR: Saison 2 N

Miss Americana (2020) N

Nuit sur Terre: tourné dans le noir N

Night on Earth: série limitée N

3 nouvelles séries réalité ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Ainori Love Wagon: Saison 1 N

Next in Fashion: Saison 1 N

Quel amour! avec Karan Johar: Saison 1 N

2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Kevin Hart: Je suis un petit homme adulte (2009)

Vir Das: pour l’Inde (2020) N

