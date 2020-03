Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 6 mars 2020

Ce fut une excellente semaine sur Netflix Canada avec l’ajout de 85 nouveaux titres, dont 64 ne sont que des films! Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 6 mars 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Shaun des morts (2004)

En ce qui concerne l’horreur de la comédie, Shaun of the Dead est sans doute le roi. Shaun of the Dead, la toute première de la bien-aimée «Cornetto Trilogy», a contribué à enflammer la carrière de Simon Pegg et Nick Frost. Si vous n’avez pas encore regardé Shaun of the Dead, cela va directement sur votre liste de surveillance.

Shaun est un gars d’une trentaine d’années qui est devenu un perdant ennuyeux. Lorsque sa petite amie rompt avec lui à cause de sa nature enfantine, Shaun est obligé de se regarder attentivement. Décidant de mettre sa vie en ordre, il n’y a qu’une chose qui s’oppose à lui: une apocalypse zombie. Après avoir proposé un plan pour sauver sa petite amie, ses amis ennuyeux et sa mère, ils doivent se rendre dans leur refuge, le Winchester Pub.

Prêt joueur un (2018)

Basé sur le livre du même nom, Ready Player One est le rêve humide d’un chasseur d’oeufs de Pâques. Rempli au bord absolu des références de la culture pop, ce trajet en train nostalgique est une aventure amusante que toute la famille peut apprécier.

Dans un avenir pas trop lointain, la mort du pionnier du jeu vidéo James Halliday, le créateur du monde de réalité virtuelle OASIS, déclenche une chasse au trésor du monde virtuel quand il est révélé que celui qui trouve les trois clés sera récompensé par la propriété de l’OASIS.

Spenser Confidential (2020) N

Spenser Confidential est basé sur le roman Wonderland mais a été adapté au grand écran par Sean O’Keefe. Avec Mark Whalberg, il est à la hauteur de son concert habituel de sarcastique et de cul.

Un ex-criminel nommé Spenser retourne dans le monde criminel de Boston pour démêler un complot de meurtre tordu.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

64 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

93 jours (2016)

Un million de façons de mourir dans l’Ouest (2014)

Alakada Reloaded (2017)

Tout sur l’amour (2017)

Toujours une demoiselle d’honneur (2019)

Angu Vaikuntapurathu (2020)

Aurore (2010)

Mauvais voisins (2014)

BASEketball (1998)

Au-delà des lumières (2014)

Bhangra Paa Le (2019)

Fille de mineur de charbon (1980)

Constantine (2005)

Délivrez-nous d’Eva (2003)

Faites-moi glisser en enfer (2009)

S’échapper d’Alcatraz (1979)

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004)

Peur (1996)

Freaks (2018)

Année de première année (2019)

Coupable (2020) N

High Noon (1952)

Ses matériaux sombres: la boussole dorée (2007)

Chut (1998)

Je suis Jonas (2019) N

Intolérable cruauté (2003)

Île des chiens (2018)

Killer Elite (2011)

Terre des morts (2005)

Terre des perdus (2009)

Luccas Neto dans: La fin de Noël (2019)

Miles Davis: Naissance du cool (2019)

Moneyball (2011)

Maison des animaux du National Lampoon (1978)

Côte-Nord (1987) Ciel d’octobre (1999)

Paul (2011)

Paul, apôtre du Christ (2011)

Fil fantôme (2017)

Pitch Perfect 3 (2017)

Pop, Lock’n Roll (2017)

Ecole privée (1983)

Prêt joueur un (2018)

Robin des Bois (2010)

Sex and the City 2 (2010)

Shaun des morts (2004)

Sinbad: la légende des sept mers (2003)

Spenser Confidential (2020) N

Familles sylvaniennes: le grand rêve de chacun volant dans le ciel (2019)

Merci pour votre service (2017)

Le plan de sauvegarde (2010)

La mort de M. Lazarescu (2005)

La dernière bombe de la Seconde Guerre mondiale (2019)

La vie de David Gale (2003)

Les producteurs (2005)

Le Saint (1997)

Tootsies & The Fake (2019)

Meurtres jumeaux: le silence de la ville blanche (2020) N

Deux frères (2004)

Découvert (2019)

Vanity Fair (2004)

Velvet Colección: Grand Finale (2020)

Ce qu’une fille veut (2003)

Wimbledon (2004)

12 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Akame Ga Kill !: 1 saison

Babylon Berlin: Saison 3 N

Fardeau de la vérité: 2 saisons

Castlevania: Saison 3 N

Mighty Little Bheem: Festival des couleurs: 1 collection N

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: 5 Seasons

Paradise PD: Partie 2 N

Joueurs avancés: 1 saison

Sylvanian Families Mini Episodes Clover: 1 saison

Le protecteur: 3 saisons N

Toot-Toot Cory Carson: Saison 2 N

Voix: 1 saison

3 nouveaux documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

Voulez-vous rire avec moi ce soir? (2018)

ZZ TOP: CETTE PETITE BANDE D’OL DU TEXAS (2019)

The Investigator: A British Crime Story: 2 Seasons

3 nouvelles séries réalité ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

RuPaul’s Drag Race: Saison 11

RuPaul’s Drag Race: Untucked !: Saison 1

Ugly Delicious: Saison 2 N

2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Fat Ballerina – David A. Arnold (2019)

Taylor Tomlinson: Crise du quart de vie (2020) N

