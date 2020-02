Quoi de neuf sur Netflix Canada cette semaine: 7 février 2020

Les abonnés canadiens seront ravis d’apprendre que la semaine dernière sur Netflix a été chargée avec l’ajout de 75 nouveaux titres. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 7 février 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Le parrain (1972)

Reconnu comme l’un des meilleurs films de tous les temps, The Godfather devrait figurer en tête de votre liste de «films à regarder avant de mourir». L’héritage de The Godfather se ressent encore aujourd’hui avec un nombre sans cesse croissant de films inspirés du drame mafieux classique.

Vito Corleone, le Don de la famille du crime de Corleone doit accepter sa vieillesse et le nombre croissant d’ennemis alors qu’il cherche à remettre tous les biens de la famille à son plus jeune fils réticent.

8 milles (2002)

Eminem était déjà une grande star, mais avec l’ajout de 8-Mile et de sa chanson primée aux Oscars ‘Lose Yourself’, cela l’a propulsé sur la célébrité mondiale.

Le jeune rappeur en herbe Jimmy ‘B-Rabbit’ Smith n’a plus de chance, il a du mal à joindre les deux bouts en vivant dans le parc à roulottes avec sa mère et sa sœur. Sa vie, ses amis et ses ennemis lui donnent de quoi faire du rap alors que B-Rabbit se dirige vers «The Shelter» pour participer à une bataille de rap locale.

My Holo Love: Saison 1 N

2020 a déjà été une bonne année pour les nouveaux drames K sur Netflix et cette tendance semble se poursuivre avec l’ajout de My Holo Love.

Go Nan Do, propriétaire et créateur d’une société de recherche informatique, doit cacher son existence au monde après son implication en tant que hacker dans une affaire majeure il y a dix ans. Présumé mort, les seules personnes qui connaissaient son existence sont sa belle-sœur et le PDG de son entreprise. Han So Yeon, directrice adjointe d’une entreprise de lunettes, garde ses distances avec les gens, en raison de son incapacité à reconnaître les visages des gens.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

58 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

8 milles (2002)

Le long de Polly (2004)

Azali (2018)

Bean: The Ultimate Disaster Movie (1997)

Bloodline (2018)

Brèche (2008)

Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)

Changeling (2008)

Fou, stupide, amour (2011)

Heure la plus sombre (2017)

Dead Silence (2007)

Désolé (2018)

Cœur de dragon (1996)

Duplicité (2009)

Employé du mois (2006)

Everest (2015)

Foi, espoir et amour (2019)

Quatre Noëls (2008)

Frost / Nixon (2008)

Gardeners of Eden (2014)

Autant en emporte le vent (1939)

Mariage de grand-mère (2020) N

Grey Lady (2017)

Fille de cheval (2020) N

Hum Aapke Hain Koun (1994)

Insidieux: la dernière clé (2018)

Iron Sky: The Coming Race (2019)

Jada (2019)

Misfit 2 (2019)

Munich (2005)

Nuits à Rodanthe (2008)

P.S. Je t’aime (2007)

Paddington 2 (2018)

Premier (2005)

Ennemis publics (2009)

Moineau rouge (2018)

Safe House (2012)

Elle a fait ça (2019)

Furtif (2005)

Thambi (2019)

Les aventures de Tintin (2011)

Le Dahlia noir (2006)

Le parrain (1972)

Le parrain: partie 3 (1990)

La terre avant le temps (1988)

Le chanceux (2012)

L’homme parfait (2005)

La guerre silencieuse (2020) N

La clé du squelette (2005)

Le substitut (1996)

Thunder Road (2018)

Ensemble pour l’éternité (1999)

United 93 (2006)

Recherché (2008)

Crashers de mariage (2005)

Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins (2008)

Tu as du courrier (1998)

Le vôtre, le mien et le nôtre (2005)

10 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine:

Cagaster of a Insect Cage: Saison 1 N

Dragons: Rescue Riders: Saison 2 N

Cinquante: La série: 2 saisons

Est-ce mal d’essayer d’essayer des filles dans un donjon?: Saison 1

Locke & Key: Saison 1 N

My Holo Love: série limitée N

No Game No Life: Saison 1

Pop Team Epic: Saison 1

Shopkins: Saison 1

Équipe Kaylie: 3 parties N

6 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Canada cette semaine:

#cats_the_mewvie (2020)

Sergio (2009)

Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020)

Le pharmacien: série limitée N

Ils doivent nous avoir: Saison 1

Qui a tué Malcolm X?: Saison 1 N

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix Canada cette semaine:

Tom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020) N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix Canada ce week-end? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!