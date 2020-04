Quoi de neuf sur Netflix ce week-end: 11 avril 2020

Nous espérons que vous avez planifié ensemble un week-end paisible pendant tout le chaos et Netflix a quelques nouveaux titres pour le week-end et nous avons également un récapitulatif hebdomadaire complet de tout ce qui a frappé Netflix au cours des 7 derniers jours également. Voici les nouveautés sur Netflix des 11 et 12 avril 2020.

Dans le cas où vous résidez en Australie, au Canada ou au Royaume-Uni, nous avons des rafles distinctes que vous pouvez trouver dans nos nouveautés sur la zone Netflix.

Voyons maintenant les nouveautés de Netflix ce week-end, y compris les deux films disponibles en ce moment. Pas de Patriot Act ce week-end car il a été retardé.

Code 8 (2019)

Genre: Action, Crime, Drame, Sci-Fi, Thriller

Réalisateur: Jeff Chan

Jeter: Kari Matchett, Robbie Amell, Penny Eizenga, Lawrence Bayne

Durée: 98 min

Il est rare que les films de science-fiction avec des budgets plus petits valent votre temps, mais Code 8 contredit absolument cette tendance.

Issu d’un court métrage, ce long métrage se déroule dans un proche avenir où les humains dotés de capacités sont traqués sous le code de police 8. À côté de la police, il existe des robots IA avancés qui aident.

Netflix US n’était pas le seul destinataire du Code 8 aujourd’hui. En fait, la majorité des régions Netflix ont choisi celui-ci et cela vaut bien votre temps.

Saigner pour ça (2016)

Genre: Biographie, drame, sport

Réalisateur: Ben Younger

Jeter: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds

Durée: 117 min

Avec l’absence de sports à la télévision, Netflix a ajouté un certain nombre de grands films sportifs au cours des deux dernières semaines.

Saigner pour C’est peut-être le meilleur encore. Écrit et réalisé par Ben Younger, le film de près de deux heures plonge dans la vie de Vinny Pazienza, un boxeur champion.

Les critiques étaient généralement positives, Variety l’appelant un «retour significatif» pour Ben Younger.

Le roi tigre et moi

Remarque: arrive sur Netflix demain

Tiger King est, sans aucun doute, le plus gros titre à sortir sur Netflix à ce jour en 2020 et Netflix tient à capitaliser.

Demain, un spécial sera publié par Joel McHale (qui joue également dans Community, ajouté le 1er avril, pour info) et proposera des interviews avec certaines des stars de la série docu.

The Tiger King and I – un Tiger King after show animé par Joel McHale et mettant en vedette de toutes nouvelles interviews de John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman et Jeff et Lauren Lowe – sera présenté en première le 12 avril. twitter.com/8fbbNdaiDA

– Netflix (@netflix) 9 avril 2020

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 11 avril

2 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Liste complète des nouveautés sur Netflix au cours de la semaine dernière

16 nouveaux films ajoutés cette semaine

Ange est tombé (2019)

Born Beautiful (2019)

Dark Light (2019)

LA Originals (2020) Netflix Original

Love Wedding Repeat (2020) Netflix Original

Mine 9 (2019)

La vie scolaire (2019) Netflix Original

The Florida Project (2017)

Le fantôme qui marche (2019)

Le meurtre d’un cerf sacré (2017)

Le dernier maître de l’air (2010)

L’événement principal (2020) Netflix Original

Tiffany Haddish: elle est prête! Du capot à Hollywood! (2017)

Tigertail (2020)

8 nouvelles séries télévisées ajoutées cette semaine

Brews Brothers (Saison 1) Netflix Original

Terre à Luna! (Saison 1)

El Reemplazante (2 saisons)

Hi Score Girl (Saison 2) Netflix Original

Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Partie 3) Netflix Original

The Big Show Show (Saison 1) Netflix Original

The Circle France (Saison 1) Netflix Original

The Trial (Il Processo) (Saison 1) Netflix Original