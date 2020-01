Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (13 janvier – 19 janvier)

Il est temps de regarder ce qui attend les membres de Netflix aux États-Unis au cours des sept prochains jours et, selon tous les comptes, cela va être un solide sept jours de nouveau contenu, y compris Grace & Frankie Saison 6, Sex Education saison 2 ainsi que de nombreux nouveaux films et premières séries.

Comme toujours, il convient de noter que Netflix a tendance à sortir plus de titres qu’ils n’en annoncent avant la date. La meilleure façon de suivre les nouvelles versions de Netflix est, bien sûr, de suivre nos nouveautés sur Netflix.

Passons maintenant à certains des moments forts de la semaine, puis nous passerons à la liste préliminaire complète de ce qui arrivera à Netflix cette semaine.

Le dernier visage (2017)

Date de sortie de Netflix: Lundi 13 janvier

Nous commençons notre avant-première par un film qui a probablement été diffusé par la plupart des radars il y a quatre ans et il y a probablement une bonne raison à cela.

En dépit de Charlize Theron et Javier Bardem, ils n’ont pas pu sauver le film qui n’a marqué qu’un abyssal 16 sur Metacritic avec des scores de téléspectateurs pas trop élevés à 4,8.

C’est une histoire d’amour de deux volontaires en Afrique qui retrouvent leur amour.

Kipo et l’âge des merveilles (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: Mardi 14 janvier

Vous connaissez peut-être certains des projets Dreamworks TV pour Netflix, mais Kipo et The Age of Wonderbeasts sont en tête de notre liste d’anticipation depuis un certain temps.

La série suivra une fille explorant un monde post-apocalyptique où les animaux sont devenus de grandes créatures intelligentes.

Il est basé sur une bande dessinée et propose une animation absolument époustouflante. Vous pouvez en savoir plus sur Kipo et l’ère des merveilles dans notre aperçu.

The Bling Ring (2013)

Date de sortie de Netflix: Samedi 18 janvier

Pour terminer la semaine, nous recevrons The Bling Ring de A24 Pictures. Inspiré par de vrais événements, le film parle d’un groupe d’adolescents obsédés par la célébrité qui utilisent Internet pour retrouver leurs célébrités préférées et les voler ensuite.

Emma Watson est le tableau principal du film, mais elle est également rejointe par Katie Chang et Israel Broussard.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine du 13 au 19 janvier

The Pouvoirs de Guérison de Mec (Saison 1) NThe Last Face (2017) Coming to Netflix le 14 janvier Kipo and the Age of Wonderbeasts (Saison 1) NLeslie Jones: Time Machine (2020) NComing to Netflix on January 15thBulbul Can Sing (2018) Eye For An Eye / Quien a hierro mata (2020) NGrace & Frankie (Saison 6) NKiller Inside: The Mind of Aaron Hernandez (Série limitée) NMindGamers (2015) PJ Masks (Season 2) Saving Zoë (2019) Where The Money Is (2000) Coming to Netflix on January 16 Deadcon (2019) Get Him to the Greek (2010) Hop (2011) Jezebel (2019) Legend (2015) NiNoKuni (2020) NSteve Jobs (2015) Coming to Netflix on January 17 Arrivée sur Netflix le 18 janvier

Qu’attendez-vous avec impatience sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.