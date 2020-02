Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (17 février – 23 février)

Bienvenue dans un aperçu de ce qui se passera au cours des 7 prochains jours sur Netflix US. Ci-dessous, nous récapitulerons la liste la plus complète de ce qui est actuellement prévu pour une sortie sur Netflix entre le 17 février et le 23 février 2020.

Il convient de noter que la semaine sera beaucoup plus calme que d’habitude, surtout compte tenu des quelques semaines fabuleuses que nous avons eues pour les nouvelles versions sur Netflix. Au lieu de cela, nous nous attendons à une semaine pleine de nouvelles et de nouvelles versions de Netflix en mars 2020.

Voyons maintenant quelques-uns des moments forts des 7 prochains jours.

The Chef Show (Volume 3) est notre premier temps fort de la semaine à venir sur Netflix mardi. Nous rejoindrons à nouveau Jon Favreau avec de nombreuses célébrités pour des recettes plus excellentes.

Jeudi, Netflix publiera un documentaire sous licence qui jette un regard sur la nature sauvage (appelée Sauvage Roumanie) de Roumanie. Ce fut un bon début d’année pour les documentaires sur la nature, en particulier avec l’inclusion de Night on Earth.

Vendredi, nous verrons la sortie de Glitch Techs, la première série Nickelodeon dans le cadre de leur accord de sortie avec Netflix. La partie La partie espagnole La comédie anglaise Gentefied arrive vendredi ainsi que plusieurs autres grandes séries étrangères.

Notre premier choix de la semaine arrive également vendredi sous la forme de Bébés. La nouvelle série docu examine comment les bébés se développent au cours de leurs premières années.

Liste préliminaire complète des nouveautés de Netflix cette semaine

