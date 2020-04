Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (19 avril – 26 avril)

Bienvenue dans votre regard hebdomadaire sur ce qui se passera sur Netflix au cours des 7 prochains jours aux États-Unis. C’est une semaine incroyablement forte qui a quelque chose de génial à regarder chaque jour. Voici quelques faits saillants ainsi que la liste complète actuelle de ce qui arrivera à Netflix entre le 19 avril et le 26 avril.

Voyons rapidement ce que nous attendons avec impatience au cours des 7 prochains jours sur Netflix:

After Life (Saison 2)

Sortie sur Netflix: Vendredi 24 avril

Vendredi, la comédie à couper le souffle du génie Ricky Gervais revient. Bien qu’il semble que son personnage ait pris un virage à la fin de la saison 1, il doit encore faire face à beaucoup de choses.

Django Unchained (2012)

Date de sortie de Netflix: Samedi 25 avril

Entre Django Unchained et Extraction cette semaine, vous ne manquez pas de grands films d’action, mais notre préférence devra être par défaut à l’épopée Tarantino.

Jamie Foxx (qui travaille également actuellement sur une série de comédies Netflix) incarne Django qui fait équipe avec un chasseur de primes appelé Dr.King Schultz (joué par Christoph Waltz) et ensemble, ils ont décidé de sauver sa femme.

The Last Kingdom (Saison 4)

Date de sortie de Netflix: Dimanche 26 avril

Caché pour une sortie dimanche est peut-être l’un des plus grands joyaux de Netflix qui n’attire pas l’attention qu’il mérite. The Last Kingdom est le drame historique épique qui continue de s’intensifier et de se surpasser chaque saison.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine (19-26 avril)

Vous pouvez également vous attendre à des mises à jour hebdomadaires régulières des K-dramas suivants tout au long de la semaine:

Journal de lecture d’ARASHI Hi Bye, Mama! Playlist de l’hôpital The King: Eternal MonarchRugal

Veuillez noter: les dates de sortie sont sujettes à changement.

À venir sur Netflix le 20 avrilCuit au Cannabis (Saison 1) N – Nouvelle série de cuisine qui inclut l’herbe comme ingrédient.The Midnight Gospel (Saison 1) N – Nouvelle série animée (et trippante) du créateur d’Adventure Time pour adultesLes cassettes du Vatican (2015) – Michael Peña apparaît dans cette horreur d’un prêtre combattant une ancienne force satanique.Venir à Netflix le 21 avrilBleach: The Assault / Bleach: The Bount – Deux spéciaux de l’univers anime de Bleach.Middleditch & Schwartz – Plusieurs offres spéciales de stand-upNicky Jam: El Ganador (Saison 1) N – Série latino-américaine sur un artiste reggae luttant pour vaincre la toxicomanie.Venir sur Netflix le 22 avrilPlanète absurde (Saison 1) N – Docuseries pour enfants sur les animaux sauvages.Cirque des livres (2020) N – Documentaire sur un magasin de porno gay produit par Ryan Murphy.Les plaies de Breslau (2020) N – Film polonais sur un détective qui tombe sur un tueur utilisant d’anciennes formes de torture du XVIIIe siècle.Le silence du marais (2020) N – Film espagnol sur un romancier policier coincé entre fiction et réalité.Les Willoughbys (2020) N – Première grande image animée de l’année de Netflix mettant en vedette les voix de Ricky Gervais, Maya Rudolph, Terry Crews, Will Forte et Martin Short.Gagnez le désert (Saison 1) N – Série de téléréalité où les couples britanniques rivalisent pour impressionner les autres propriétaires de propriétés éloignées.Venir à Netflix le 23 avrilGhost in the Shell: SAC_2045 (Saison 1) N – Série d’anime basée sur la franchise d’anime classique.La maison des fleurs (saison 3) N – La dernière saison de la série espagnole, arrivée sur Netflix le 24 avrilAprès la vie (saison 2) N – La comédie de Ricky Gervais revient pour une autre saison terre-à-terre où il a promis que le chien ne mourrait pas.Extraction (2020) N – Nouveau film d’action mettant en vedette Chris Hemsworth.Bonjour Ninja (Saison 2) N – Série pour enfants animéeLove 1010 (Saison 1) N – Série de comédies turquesVenir sur Netflix le 25 avrilL’artiste (2011) – Comédie romantique sur un homme qui développe une relation pendant l’ère du cinéma muet à Hollywood.Django Unchained (2012) – Épopée Tarantino Western mettant en vedette Jamie FoxxComing to Netflix le 26 avrilBleach (nouvelle saison) – Nouvelle série de la série animée populaire – nous pensons que c’est peut-être la saison 4, The Bount, mais cela n’a pas encore été confirmé.Le dernier royaume (saison 4) N – Vikings de Netflix rencontre le drame de Game of Thrones

Il y a encore plus à venir pour les derniers jours d’avril 2020 dont vous pouvez trouver la liste complète ici et nous avons commencé à cataloguer toutes les versions de mai 2020 ici.