Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (20 janvier – 26 janvier)

Bienvenue dans votre aperçu hebdomadaire de ce qui arrive sur Netflix où nous vous présenterons tous les titres dont la sortie est actuellement prévue sur Netflix entre le 20 janvier 2020 et le 26 janvier. Cette semaine apparaît tout rouge car la semaine est absolument dominée par les nouveaux Netflix Originals.

Comme nous l’avons mentionné, à l’exception de quelques titres principalement étrangers, la plupart des titres de cette semaine sont des originaux de Netflix. C’est probablement parce que Netflix vient de recevoir un tas de titres tiers au cours de la semaine dernière. Cette semaine, nous nous attendons également à découvrir une liste plus complète de ce qui arrivera à Netflix en février 2020, mais nous avons déjà quelques titres annoncés ici.

Comme toujours, voici quelques faits saillants, puis nous passerons à la liste préliminaire complète de ce qui arrivera à Netflix cette semaine:

Octobre Faction (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: Jeudi 23 janvier

Basé sur la série comique du même nom, October Faction parle d’un chasseur de monstres à la retraite et de sa famille.

La seule inquiétude que nous avons pour October Faction est qu’elle pourrait être éclipsée par la sortie imminente de Locke et Key qui devrait arriver début février.

Aventures effrayantes de Sabrina (partie 3)

Date de sortie de Netflix: Vendredi 24 janvier

Nous retournons à Greendale pour d’autres aventures avec la jeune sorcière.

Attendez-vous à des épisodes musicaux comme le suggère l’une des bandes-annonces, ce qui signifie que nous nous rapprochons de Riverdale, un autre favori des fans.

Rise of Empires: Ottoman (Saison 1)

Les drames turcs se comportent toujours bien sur Netflix, c’est pourquoi Netflix creuse profondément dans la région et c’est l’un des plus importants à venir de la région à ce jour.

Cette série composée de 6 épisodes se penchera sur Mehmed le Conquérant.

Liste préliminaire complète des nouveautés de Netflix cette semaine

À venir sur Netflix le 20 janvierRéunion de famille (partie 2) NMotichoor Chaknachoor (2019)À venir sur Netflix le 21 janvierFortune Feimster: Sweet & Salty (2019) NWord Party (Saison 4) NComing to Netflix le 22 janvier Pandemic: How to Prevent an Outbreak (Season 1) NPlaying with Fire (Season 1) NComing to Netflix on 23 janvier Mode Avion (2020) NAlex Fernández : Le meilleur comédien du monde (2020) Faction de octobre (saison 1) NSaint Seiya: Knights of the Zodiac (saison 1 – partie 2) NThe Ghost Bride (Volume 1) NThe Queen (2006) À venir sur Netflix le 24 janvier A Sun ( 2019) Chilling Adventures of Sabrina (Part 3) NLiefling (2010) Rise of Empires: Ottoman (Ottoman Rising) (Season 1) NThe goop lab with Gwyneth Paltrow (Season 1) NThe Ranch (Part 8 – Final Season) NComing to Netflix on 25 janvier