Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (24 février – 1er mars)

Bienvenue dans votre aperçu de ce qui arrivera à Netflix au cours des 7 prochains jours et ce sera une semaine fantastique de nouvelles versions. Voici une liste étendue de ce qui arrivera sur Netflix entre le 24 février et le 1er mars avec des titres que vous ne verrez pas répertoriés ailleurs.

La majeure partie des nouveautés de cette semaine arrive dimanche, ce qui nous permet de passer au troisième mois de l’année. Comme d’habitude, le premier du mois voit de nombreuses licences de films tiers à gagner et Netflix a fait un travail remarquable pour choisir quelques beautés.

Vous pouvez trouver une liste complète de ce qui se dirige vers Netflix en mars ici.

Passons en revue certains des moments forts de la semaine prochaine!

La grande série de la semaine est le retour de l’ambitieuse série de science-fiction Carbone altéré. Avec Anthony Mackie rejoignant le casting de la saison 2 pour jouer le rôle de Takeshi Kovacs et continue de chercher son amour perdu depuis longtemps.

En regardant la gamme de films sous licence cette semaine, nous allons commencer par la suite animée de Angry Birds qui voit une fois de plus son immense casting revenir pour jouer les rôles des différents oiseaux et cochons.

Le grand film Netflix Original de la semaine est son nouveau film romantique appelé Tous les endroits lumineux. Il met en vedette le juge Smith et Ellie Fanning et est l’histoire de Violet et Theodore.

Le premier du mois, de superbes films seront ajoutés.

Le rachat de Shawshank est un endroit évident pour commencer, car il occupe toujours la plupart des meilleurs films de toutes les listes de temps.

Enfin, pour les fans de Looney Tunes, nous obtiendrons les deux films en direct avec le plus favorisé le classique culte, Space Jam.

Space Jam et Looney Tunes: Back In Action arrivent sur Netflix US le 1er mars! pic.twitter.com/w1hivRVfPn

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 20 février 2020

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Remarque: les dates sont sujettes à changement.

Venir à Netflix le 25 février Chaque fois que je meurs (2019) Pete Davidson: Alive From New York (2020) NComing to Netflix le 26 février I Not Okay With This (Season 1) N The Trials of Gabriel Fernandez (Limited Series) NComing to Netflix on 27 févrierAltered Carbon (Saison 2) NFollowers (Saison 1) NPokemon: Mewtwo Strikes Back – Evolution (2020) NThe Angry Birds Movie 2 (2019) À venir sur Netflix le 28 février All the Bright Places (2020) NAmit Tandon: Family Tandoncies (2020) NAlways a Witch (Saison 2) NFormule 1: Drive to Survive (Saison 2) NJeopardy !: Celebrate Alex Collection (New Collection) Jeopardy !: Cindy Stowell Collection (New Collection) Jeopardy !: Seth Wilson Collection (New Collection) JoJo’s Bizarre Adventure (Saison 2) NLa trinchera infinita (2020) NQueen Sono (Saison 1) NRestaurants on the Edge (Saison 1) NTop Boy (Saison 1) NUnstoppable (2020) NComing to Netflix on 29 févrierComing to Netflix on March 1stAkame ga Kill! (Saison 1) Always a Bridesmaid (2019) Babylon Berlin (Saison 3) NBeyond the Mat (1999) Calico Critters Mini Episodes Clover (Saison 1) Calico Critters: Everyone’s Big Dream Flying in the Sky (Saison 1) Cop Out (2010) Corpse Bride (2005) Donnie Brasco (1997) Frank & Lola (2016) Freedom Writers (2007) Ghosts of Girlfriends Past (2009) GoodFellas (1990) Haywire (2011) It’s Just Not That Into You (2009) Hook (1991) Hugo (2011) Kung Fu Panda 2 (2011) Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004) Life as We Know It (2010) Looney Tunes: Back in Action (2003) Outbreak (1995) Resident Evil: Apocalypse (2004) Resident Evil : Extinction (2007) Ri ¢ hie Ri ¢ h (1994) Semi-Pro (2008) Sleepover (2004) Space Jam (1996) The Gift (2015) The Interview The Shawshank Redemption (1994) The Story of God with Morgan Freeman (Saison 3) There Will Be Blood (2007) Tootsie (1982) Valentine’s Day (2010) Velvet Colección (Grand Finale) Voix (Saison 1) ZZ Top: That Little Ol ‘Band from Texas (2019)