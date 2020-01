Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (27 janvier – 2 février)

Bienvenue dans votre aperçu hebdomadaire de tout ce qui devrait arriver sur Netflix aux États-Unis au cours des 7 prochains jours et comprend des faits saillants tels que Purple Rain, la franchise Police Academy et Originals tels que le film Taylor Swifts et la conclusion de Bojack Horseman.

Au moins 56 titres devraient sortir sur Netflix cette semaine et beaucoup d’autres devraient sortir le 1er février.

Commençons par quelques titres que vous devriez rechercher tout au long de la semaine.

Nous sommes vos amis (2015)

Date de sortie de Netflix: Lundi 27 janvier

Lundi, parmi les nombreux nouveaux films se trouve ce film de Warner Brothers de 2015 qui met en vedette Zac Efron.

Il s’agit d’un DJ en herbe qui cherche à trouver son chemin dans la vie et, espérons-le, la gloire et la fortune.

Nuit sur Terre (série limitée)

Date de sortie de Netflix: Mercredi 29 janvier

Si vous aimez vos documentaires sur la nature, Night on Earth fournira vraiment des visuels vraiment uniques. En utilisant la dernière technologie vidéo, Night on Earth parvient à capturer la faune le soir en 4K vraiment époustouflant.

La série est racontée par Beren Saat et a une excellente musique originale gracieuseté d’Edmund Butt.

Taylor Swift: Miss Americana (2020)

Date de sortie de Netflix: Vendredi 31 janvier

Taylor Swift est le sujet de ce documentaire et envisage une période de transformation dans sa vie en devenant l’une des plus grandes chanteuses / compositrices du monde.

Le documentaire a reçu des critiques élogieuses après ses débuts à Sundance et sera disponible pour les abonnés Netflix dans le monde entier vendredi.

Vous pouvez trouver une liste complète de ce qui arrivera à Netflix en février 2020 ici.

Liste préliminaire complète de ce qui arrivera sur Netflix cette semaine

Ce qui arrive à Netflix le 27 janvierChanson country (2010) Shimla Mirchi (2020) We Are Your Friends (2015) Ce qui vient à Netflix le 29 janvierClose Enemies NNext in Fashion (Saison 2) NNight on Earth (Série limitée) NOmniscient (Saison 1) NWhat arrive sur Netflix le 30 janvierAinori Love Wagon: African Journey (Saison 1) NRaising Cain (1994) The Stranger (Saison 1) NWhat the Love! avec Karan Johar (Saison 1) NWhat’s Coming to Netflix on January 31st37 Seconds (2020) NAmerican Assassin (2017) Black Moon (Season 1) NBojack Horseman (Season 6 – Part 2 – Final Season) NDiablero (Season 2) NGang des Caraïbes / Le gang des Antillais (2016) Hakkunde (2017) I Am a Killer (Saison 2) NPretville (2012) Ragnarok (Saison 1) NTaylor Swift: Miss Americana (2020) NUnauthorized Living (Saison 2) NWhat’s Coming to Netflix on February 1stA Bad Moms Christmas (2017) A Little Princess (1995) A Nightmare on Elm Street (2010) Back to the Future Part III (1990) Blade Runner: The Final Cut (1982) Chronically Metropolitan (2016) Cookie’s Fortune (1999) Dear John (2010) Dirty Harry (1971) Driving Miss Daisy (1989) Elizabeth (1998) Elizabeth: The Golden Age (2007) Fools Rush InHancock (2008) Justice (2017) Love Jacked (2019) Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir ( Saison 5) Mensuel Nozaki-kun pour filles (Saison 1) Franchise de l’Académie de police: Académie de policePolice Academy 2: Leur première affectationP olice Academy 3: Back in TrainingPolice Academy 4: Citizens on PatrolPolice Academy 5: Affectation: Miami BeachPolice Academy 6: City Under SiegePolice Academy 7: Mission to MoscowPurple Rain (1984) Robin Hood: Prince of Thieves (1991) Scary Movie 2 (2001) ) Sex and the City 2 (2010) Staring with Parasyte -the maxi- (Saison 1) The Other Guys (2010) The Pianist (2002)