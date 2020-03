Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (30 mars – 5 avril)

Ce sera une semaine exceptionnelle de nouveaux titres Netflix et c’est le plus bienvenu étant donné les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment. Voici un aperçu de tout ce qui arrive actuellement sur Netflix du 30 mars 2020 au 5 avril 2020 sur Netflix aux États-Unis.

La raison de l’afflux important de titres cette semaine est que nous entrons dans un nouveau mois. Comme toujours, le premier du mois apporte de nombreux films sous licence des principaux studios de cinéma qui incluent Warner Brothers, Sony et Universal. Nous venons de mettre à jour notre aperçu d’avril 2020 avec plus de titres prévus tout au long du mois, alors gardez un œil sur eux ici.

Jetons un coup d’œil à certains des faits saillants de ce qui arrivera à Netflix cette semaine avant de plonger dans la liste complète.

Communauté (6 saisons)

Date de sortie de Netflix: 1er avril

La communauté arrive sur Netflix dans le monde le 1er avril 2020 et aux États-Unis, Netflix partagera la licence avec Hulu.

Juste pour vous donner un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre, voici peut-être le meilleur moment des six saisons.

The Windsors (Saison 3)

Date de sortie de Netflix: 31 mars

Besoin d’un peu d’humour britannique? Mardi, Netflix vous a couvert avec la dernière saison de The Windsors.

La série hilarante voit une réimagerie de la famille royale britannique avec Harry Enfield jouant le rôle de Charles, Richard Goulding comme Harry et Kathryn Drysdale comme Meghan.

Franchise d’armes létales

Netflix est sur le point d’obtenir non pas un, pas deux mais les quatre films originaux de Lethal Weapon.

Dans les films, Mel Gibson fait équipe avec Danny Glover qui incarne deux flics qui ne se voient pas au départ. Les films font la séance de boulimie parfaite de l’après-midi.

La licence de série télévisée est avec Fox, donc, ne viendra pas sur Netflix malgré le fait qu’il soit à la hauteur du nom de la plupart des façons.

Money Heist (Saison 4)

Date de sortie de Netflix: Vendredi 4 avril

Sans aucun doute, le plus grand Netflix Original de la semaine est le retour de la série à succès espagnole, Money Heist.

Il y a tellement de choses que nous ne savons toujours pas sur la partie 4 de Money Heist mais nous sommes tout de même ravis. Vous pouvez lire ce que nous savons sur la partie 4 de Money Heist dans notre aperçu en cours.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Veuillez noter: les dates de sortie sont sujettes à changement.

Akbar Birbal (Saison 1) Bal Ganesh (Saison 1) Greater (2016) Paharganj (2019) Pretty Little Stalker (2018) Punyakoti (2019) The Windsors (Saison 3) Tree House Tales (Saison 1) Coming to Netflix le 1er avril 40 jours et 40 nuits (2002) Alpha Dog (2006) Bloodsport (1988) Cadillac Records (2008) Can’t Hardly Wait (1998) Cheech & Chong’s Up in Smoke (1978) Community (6 Seasons) David Batra: Elefanten i rummet (2020) NDeep Impact (1998) God Not Dead (2014) How to Fix a Drug Scandal (Série limitée) NJust Friends (2005) Killer Klowns from Outer Space (1988) Kim’s Convenience (Season 4) Lethal Weapon / Lethal Weapon 2 / Lethal Weapon 3 / Lethal Weapon 4Man Like Mobeen (Season 3) Minority Report (2002) Molly’s Game (2017) Mortal Kombat (1995) Mud (2012) Nailed It! (Saison 4) NOperation Odessa (2018) Pokémon the Series: Sun & Moon (Saison 3) Promised Land (2012) Road to Perdition (2002) Saint Seiya (Season 5) Salt (2010) School Daze (1988) Sherlock Holmes (2009 ) Soul Plane (2004) Sunderland ‘Til I Die (Saison 2) NSunrise in Heaven (2019) Tad the Lost Explorer and the Secret of King MidasTaxi Driver (1976) The Death of Stalin (2017) The Girl with All the Gifts (2016) ) The Hangover (2009) The Iliza Shlesinger Sketch Show (Season 1) The Little Vampire (2017) The Matrix / The Matrix Reloaded / The Matrix RevolutionsThe Perks of being a Wallflower (2012) The Players Club (1998) The Roommate (2011) The Runaways (2010) The Social Network (2010) Wildling (2018) À venir sur Netflix le 2 avril The Good, the Bad and the Ugly (1966) Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019) À venir sur Netflix le 3 avril Kareem (2020) NMoney Heist: The Phenomenon NMoney Heist (Part 4) NNicky Jam: El Ganador (Saison 1) Spirit Riding Free: Riding Academy (Saison 1) NStarb eam (Saison 1) NComing to Netflix on April 4Coming to Netflix on April 5 The Killing of a Sacred Deer (2017)

