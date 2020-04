Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (6 avril – 12 avril)

Une autre semaine signifie un autre lot de nouvelles versions sur le chemin de Netflix. Il y a beaucoup à attendre, même s’il convient de mentionner qu’il n’y a pas de véritable série ou film sur les tentacules cette semaine. Voici un aperçu de ce qui arrivera à Netflix entre le 6 et le 12 avril 2020.

Tous les deux jours, nous apprenons de nouvelles versions sur Netflix et nous mettons constamment à jour notre aperçu d’avril 2020 que vous pouvez trouver ici. Gardez-le en signet pour la dernière.

Passons maintenant aux moments forts de la semaine:

Code 8 (2019)

Sorties sur Netflix: Samedi 11 avril

Ce long métrage est issu d’un court métrage en ligne YouTube mis en ligne sur la plateforme en 2016.

Le film de science-fiction examine ce qui se passe lorsqu’un travailleur de la construction surpuissant tombe dans un gang pour aider sa mère et est chassé par des robots d’élite.

Le court métrage vaut le détour avant de plonger dans le film d’une heure et demie le week-end prochain.

Nouveaux spectacles de la WWE

Cette semaine, deux nouvelles émissions de la WWE font leur apparition sur Netflix. Ce ne sont pas des émissions de catch en soi, mais plutôt de grandes stars de la WWE.

Le Big Show Show arrive lundi et est une sitcom sur Big Show et ses filles venant vivre avec lui et sa vie est renversée.

Vendredi, Netflix sortira le premier long métrage du contrat de la WWE avec The Main Event. Il s’agit d’un enfant de 11 ans qui découvre des pouvoirs après avoir reçu un masque magique.

Brews Brothers (Saison 1)

Sorties sur Netflix: Vendredi 10 avril

L’autre gros titre à venir de Netflix cette semaine est Brews Brothers.

Il s’agit de deux frères exploitant le bar et la brasserie Rodman qui ne sont pas nécessairement d’accord sur quoi que ce soit.

Si vous avez aimé The League de FX, ce sera votre allié car le co-créateur est à bord.

Si vous regardez les ajouts de la semaine prochaine pas trop impressionnés, ne vous inquiétez pas, c’est simplement à cause de la façon dont les semaines ont été organisées en avril. Il y a plus de films en préparation la semaine suivante avec la plupart des gros Netflix Originals empilés pour la fin du mois.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

À venir sur Netflix le 6 avril Bleach (nouvelle saison) Mine 9 (2019) The Big Show Show (Saison 1) NThe Florida Project (2017) À venir sur Netflix le 7 avril Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Partie 3) NThe Ghost Who Walks ( 2019) Arrivée sur Netflix le 9 avril Hi Score Girl (Saison 2) NThe Circle France (Saison 1) NComing to Netflix on 10th April Brews Brothers (Saison 1) NLA Originals (2020) NLove Wedding Repeat (2020) NSchool Life (2019) NThe Main Événement (2020) NThe Trial (Saison 1) NTigertail (2020) NTime to Hunt (2020) NComing to Netflix on 11 avril

