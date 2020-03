Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (9 mars – 15 mars)

Bienvenue dans votre aperçu hebdomadaire de ce que vous attendez avec impatience sur Netflix cette semaine. Cette liste comprendra une liste élargie de ce qui se dirige vers Netflix du 9 au 15 mars 2020.

Il y a encore beaucoup à attendre sur Netflix à l’approche du milieu du mois. En fait, nous venons de connaître plusieurs nouveaux titres (certains apparaissent dans cette liste) dont la sortie est prévue.

Comme toujours, il peut y avoir plus de titres inopinés qui font leur chemin sur Netflix qui ne sont pas annoncés à l’avance.

On My Block (Saison 3)

Arrive sur Netflix: Mercredi 11 mars

Dans cette série pour adolescents, nous suivons un groupe d’adolescents avertis de la rue qui ont traversé l’enfer au cours des deux dernières saisons.

La troisième saison verra de nombreux nouveaux défis pour le gang.

La bonne nouvelle est que l’avenir s’annonce prometteur pour On My Block sur Netflix, le showrunner venant de signer un accord de sortie avec Netflix.

L’affectation (2017)

Arrive sur Netflix: Dimanche 15 mars

Dimanche, Netflix sortira quelques films dont Aftermath et Dean, mais le point culminant que nous voulions évoquer dans cette liste est The Assignment.

Le film met en vedette Michelle Rodriguez et Sigourney Weaver et parle du changement de sexe du personnage de Michelle comme punition pour avoir tué un être cher d’un médecin. Le film a été absolument saccagé par les critiques lors de sa sortie il y a quatre ans, mais nous avons toujours hâte de le voir.

Dernier ferry (2019)

Arrive sur Netflix: Mercredi 11 mars

Mercredi, nous verrons Last Ferry rejoindre Netflix. C’est un thriller sur un jeune avocat qui devient témoin d’un crime quand il déménage à Fire Island. Les critiques de ce titre sont excellentes et devraient sans aucun doute figurer sur la liste de tous les cinéphiles cette semaine.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Veuillez noter: les dates de sortie sont sujettes à changement.

Arrivée à Netflix le 10 marsCarmen Sandiego: Voler ou ne pas voler (2020) NMarc Maron: End Times Fun (2020) NC Arrivée à Netflix le 11 mars Dirty Money (Saison 2) NLast Ferry (2019) On My Block (Saison 3) NQ Ball (2019) Summer Night (2019) The Circle (Portuguese Portuguese) (Season 1) NComing to Netflix on March 12th Fary: Hexagone (2020) NHospital Playlist (Season 1) NComing to Netflix on March 13th100 Humans (Season 1) NBeastars (Season 1 saison) 1) NBloodride (Série limitée) NElite (Saison 3) NGo Karts (2020) NKingdom (Saison 2) NMiracle in Cell No.7 Perdues (2020) N The Valhalla Murders (Saison 1) NWomen of the Night (Saison 1) NComing to Netflix le 15 mars Après la mort de Ben & Holly’s Litle Kingdom (Saison 1) Dean (2016) The Assignment (2016)

Qu’attendez-vous de voir cette semaine sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.