Quoi de neuf sur Netflix cette semaine: du 12 au 19 avril

La semaine prochaine est pleine à craquer de nouveaux titres pour tous les groupes d’âge et toutes les croyances. Voici un aperçu complet de ce qui arrivera à Netflix entre le 12 et le 19 avril 2020.

Il y a encore beaucoup à attendre pour le reste du mois d’avril et nous avons également de nombreux titres déjà en préparation pour mai 2020.

Commençons par quelques faits saillants avant de plonger dans la liste complète de ce qui arrivera à Netflix cette semaine:

Pour l’amour ou l’argent (1993)

Version Netflix: Mercredi 15 avril

Envie de quelques années 90 classiques? Mercredi, Netflix livre exactement cela avec l’un des plus grands titres de Michael J. Fox en dehors de Back to the Future.

Jouant le rôle de Doug, cette comédie romantique parle d’un concierge dans un hôtel et avec des plans pour gérer le sien, il doit choisir entre son projet ou sa fille.

Salut, César! (2016)

Version Netflix: Jeudi 16 avril

Vous cherchez un film fastueux plein à craquer avec les meilleurs talents et peut-être un film que vous avez peut-être manqué? Salut, César! comblera probablement cet écart à son arrivée vers la fin de la semaine.

Le film est écrit et réalisé par les frères Coen et a reçu des critiques élogieuses lors de sa sortie il y a des années. Il s’agit d’un fixateur hollywoodien des années 50 qui travaille pour garder les stars du studio en ligne.

Moi, moche et méchant (2010)

Date de sortie de Netflix: Jeudi 16 avril

Retournez là où tout a commencé avec l’engouement des Minions lorsque Despicable Me, sorti il ​​y a une décennie, tombe jeudi.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Veuillez noter: les dates de sortie sont sujettes à changement.

Arrivée à Netflix le 12 avril Tiger King et moi (2020) NComing à Netflix le 14 avril A Champion Heart (2018) Chris D’Elia: No Pain (2020) NComing to Netflix le 15 avril Fittest in Dubai (2019) For Love or Money (1993) ) Il était une fois à Londres (2019) Outer Banks (Saison 1) NSprinter (2018) The Innocence Files (Série limitée) NComing to Netflix on April 16 CatfishDespicable Me (2010) Fary: Hexagone (Season 2) NFauda (Season 3) NHail , César! (2016) Jem and the Holograms (2015) Mauricio Meirelles: Generating Chaos (2019) NPuerto Ricans in Paris (2015) À venir sur Netflix le 17 avril # blackAF (Saison 1) NBleach (New Season) Betonrausch (2020) NEarth and Blood ( 2020) NEl Dragón: Return of a Warrior (Saison 2) Hasmuk (Saison 1) NRising High (2020) NOf Earth and Blood / La Terre Et Le Sang (2020) NSergio (2020) NThe King: Eternal Monarch (Season 1) NThe Last Kids on Earth (Book 2) NThe Legacy of the Bones (2020) NToo Hot to Handle (Season 1) NComing to Netflix on April 18th