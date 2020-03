Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (du 16 mars au 22 mars)

Une autre semaine chargée attend Netflix avec une solide semaine de nouvelles versions. Ci-dessous, nous allons jeter un coup d’œil à tout ce qui est actuellement prévu pour Netflix au cours des 7 prochains jours entre le 16 et le 22 mars.

Comme le coronavirus envahit une grande partie du monde occidental, il est probable que nous allons tous passer plus de temps à l’intérieur, heureusement, Netflix est là pour nous rendre sains d’esprit. Comme toujours, gardez un œil sur les conseils officiels de vos autorités compétentes.

Voyons maintenant ce qui nous attend cette semaine.

À partir des nouveaux originaux de Netflix, la plus grande attention sera portée sur Fait maison, la nouvelle mini-série avec Octavia Spencer qui jouera le rôle de Madame C.J. Walker qui a été pionnière en tant qu’entrepreneur afro-américaine.

Deux des premiers titres The CW à tomber après Arrow un peu plus tôt dans l’année arriveront cette semaine. Les deux dernières séries du drame sportif, Tous américains et séries de super-héros Éclair noir tombera tous les deux mardi.

Pour les enfants, qui pourraient ne pas aller à l’école cette semaine, ils auront de quoi s’occuper. Une nouvelle saison de The Boss Baby arrive lundi, un nouveau Shaun le mouton série mardi, Dino Girl Gauko et La prochaine grande chose d’Archibald le vendredi.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

N’oubliez pas qu’il s’agit de l’hebdomadaire le plus complet que vous trouverez, car il comprend des éléments qui n’étaient pas inclus dans l’aperçu original de mars 2020. Comme toujours, les dates de sortie peuvent changer.

The Boss Baby: Back in Business (Season 3) NSearch Party (2014) Silver Linings Playbook (2012) Tinker Tailor Soldier Spy (2011) The Young Messiah (2016) Bert Kreischer: Hey Big Boy (2020) NAll American (Saison 2) Black Lightning (Season 3) Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom (Season 1) NComing to Netflix on March 18 All All Wish (2017) Lu Over the Wall (2017) Altered Carbon: Resleeved (2020) NXV: Beyond the Tryline (2016) À venir sur Netflix le 20 mars Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story (2020) NArchibald’s Next Big Thing (Season 2) NBuddi (Season 1) NDino Girl Gauko (Season 2) NFeel Bon (Saison 1) NGreenhouse Academy (Saison 4) NSelf Made: Inspiré par la vie de Madame CJ Walker (Série limitée) NShe (Saison 1) NLa Lettre du Roi (Saison 1) NLa Plateforme (2020) NTiger King (2020) NUltras (2020) NVampires (Saison 1) NComing to Netflix on 21st March J-Style Trip (Season 1) N