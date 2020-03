Quoi de neuf sur Netflix cette semaine (du 23 mars au 29 mars)

Il est temps de regarder la semaine à venir pour voir ce qui se dirige vers Netflix entre le 23 et le 29 mars. La bonne nouvelle est que si vous êtes auto-isolant ou mis en quarantaine cette semaine, il y a beaucoup de nouveaux contenus pour vous occuper.

Avant de plonger dans la liste complète, examinons d’abord certains de nos titres les plus attendus de la semaine:

Le passé (2019)

Arrive sur Netflix: Lundi 23 mars

Venir à Netflix demain est un petit film qui est sorti l’année dernière sans grande fanfare, donc nous sommes heureux de le voir arriver tôt dans la semaine.

Le mystère du crime qui se déroule dans le Midwest concerne un jeune éleveur qui tombe sur une fille disparue. Il est écrit et réalisé par Graham Phillips et Parker Phillips et, jusqu’à présent, a reçu de bonnes critiques du public.

Débouché

Arrive sur Netflix: Vendredi 27 mars

Le grand film Netflix Original de la semaine est Uncorked. Le film est à la fois écrit et réalisé par Prentice Penny et met en vedette les talents d’acteur de Matt McGorry, Niecy Nash et Courtney B. Vance.

Le drame racontera l’histoire d’un jeune homme essayant de choisir son propre destin tandis que son père attend pleinement qu’il rejoigne le barbecue familial.

Comme certains des commentateurs de la bande-annonce se lamentent, il est agréable de voir une comédie raconter une histoire familière tout en la gardant fraîche.

Ozark (Saison 3)

Arrive sur Netflix: Vendredi 27 mars

La grande série Netflix tentpole de la semaine est sans aucun doute la saison 3 d’Ozark. La série est rapidement devenue les plus grands drames de Netflix et à juste titre.

Patriot Act avec Hasan Minhaj (Volume 6)

Arrive sur Netflix: Dimanche 29 mars

Le Patriot Act revient sur Netflix la semaine prochaine dans son spot habituel du dimanche. Cet épisode a été enregistré plus tôt dans le mois, nous ne nous attendons donc pas à une audience vide.

Cela dit, nous espérons vraiment que Hasan prendra la crise mondiale actuelle dans sa foulée. Netflix ne se mêle pas de l’actualité ou des actualités en dehors de cette série. Hasan vient d’avoir son deuxième enfant ces derniers jours, alors rendez-vous sur Twitter et bonne chance à lui et à sa famille.

Quelques autres faits saillants de cette semaine incluent Killing Them Softly de Brad Pitt qui arrive vendredi. Blood Father de Mel Gibson arrive jeudi et la dernière saison de Syfy’s Happy! arrive également vendredi.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine (du 23 mars au 29 mars)

Arrivée à Netflix le 23 mars Freud (Saison 1) NThe Bygone (2019) Arrivée à Netflix le 24 mars Tom Segura: Ball Hog (2020) NC Arrivée à Netflix le 25 marsBethany Hamilton: Unstoppable (2018) Crip Camp: A Disability Revolution (2020) NCurtiz (2018) NThe Mire (Saison 1) NThe Occupant (2020) NYooHoo to the Rescue (Saison 3) NComing to Netflix on 26 mars 7 Seeds (Season 2) NBlood Father (2016) Unorthodox (Mini-series) NComing to Netflix on 27 marsCar Masters : Rust to Riches (Saison 2) NDragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon (2020) NHappy! (Saison 2) Killing Them Softly (2012) Ladies Up (Saison 1) NMaska (2020) NOzark (Saison 3) NTrixie Mattel: Moving Parts (2019) True: Wuzzle Wegg Day (2020) NUncorked (2020) NWassup Man GO! Willy and the Guardians of the Lake: Tales of the Ladeside Winter Adventure (2020) Coming to Netflix on March 29thPatriot Act with Hasan Minhaj (Volume 6) N

Veuillez noter: toutes les dates de sortie sont sujettes à changement et cette liste couvre principalement la région américaine Netflix. Les autres régions varieront.