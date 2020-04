Quoi de neuf sur Netflix cette semaine: du 26 avril au 3 mai

Alors que nous entrons dans un nouveau mois, vous pouvez vous attendre à une énorme bibliothèque de nouveaux contenus rejoignant Netflix aux États-Unis. Nous avons également reçu d’excellents nouveaux originaux Netflix cette semaine, y compris le premier original Netflix complet de Ryan Murphy, Hollywood. Voici une liste complète des plus de 50 nouveaux titres qui arriveront sur Netflix cette semaine.

Mai 2020 s’annonce comme un excellent mois pour les nouvelles versions de Netflix qui vous seront utiles si vous progressez bien dans votre liste de surveillance.

Passons maintenant en revue certains des grands titres que nous attendons avec impatience avant de plonger dans la liste complète.

Hollywood (série limitée)

Arrive sur Netflix: Vendredi 1er mai

Peut-être que l’une de nos séries limitées les plus attendues sur Netflix est l’arrivée de Ryan Murphy à Hollywood. Complétée par un fabuleux casting de stars, la série se penchera sur plusieurs histoires au cours des Golden Years of Hollywood.

Franchises de films multiples

Date de sortie de Netflix: Vendredi 1er mai

Si vous aimez vos franchises de films, Netflix recevra trois collections le 1er mai.

Tout d’abord, l’intemporel Retour vers le futur la trilogie sera de nouveau terminée sur Netflix. Les premier et deuxième films avec Marty et Doc seront de retour.

Nous verrons également le Jarhead la trilogie arrive le 1er mai même si, en vérité, le premier film est le seul qui mérite vraiment d’être regardé.

Les fans du Monde souterrain la franchise de cinéma verra également les trois premiers films ajoutés.

Le temps de manger de Nadiya

Date de sortie de Netflix: Mercredi 29 avril

Cette semaine, Nadiya est la gagnante britannique de la cuisson au four. La série est également apparue sur la BBC au Royaume-Uni, mais vient maintenant sur Netflix en tant que série originale.

Nous verrons Nadiya servir tous les types d’aliments parfaits pour les familles.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Remarque: les dates de sortie sont susceptibles de changer et tous les titres ne sont pas annoncés à l’avance.

Venir à Netflix le 27 avrilBattle: Los Angeles (2011) Never Have I Ever (Saison 1) NComing to Netflix on 28thComing to Netflix on 29 avrilA Secret Love (2020) NExtracurricular (Season 1) NMurder to Mercy: The Cyntoia Brown Story ( 2020) NSummertime (Saison 1) NNadiya’s Time to Eat (Saison 1) NComing to Netflix on April 30th Biohackers (Season 1) NDangerous Lies (2020) NEl señor de los Cielos (Season 7) Rich in Love (2020) N The Forest of Love: Deep Cut (Saison 1) NThe Victim’s Game (Saison 1) NComing to Netflix on 1st May Ace Ventura: Pet Detective (1994) All Day and a Night (2020) NBack to the Future (1985) Back to the Future II (1989) Casi Feliz / Almost Happy (Saison 1) NCharlie and the Chocolate Factory (2005) Cracked Up (2018) Den of Thieves (2018) For Colored Girls (2010) Fun with Dick & Jane (2005) Get In (2020) NHollywood (Limited Series) ) NInto the Night (Saison 1) NJarhead (2005) Jarhead 2: Field of Fire (2013) Jarhead 3: The Siege (2016) Madagascar: Escape 2 Africa (2008) Masha and the Bear (Saison 4) Medici (Saison 3) NMoisly Girls’s Nozaki Kun (Saison 1) Mrs. Serial Killer (2020) NNever Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres (2018) NPup Academy (Saison 1) Sinister (2012) Song of the Sea (2014) The Curious Case of Benjamin Button (2008) The Half of It ( 2020) NThe Heartbreak Kid (2007) The Patriot (2000) Thomas & Friends: Marvelous Machinery: World of TomorrowThomas & Friends: Marvelous Machinery: A New ArrivalThomas & Friends: Thomas and the Royal EngineUnderworld (2003) Underworld: Evolution (2006) Underworld : Rise of the Lycans (2009) Urban Cowboy (2016) What a Girl Wants (2003) Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)