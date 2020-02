Quoi de neuf sur Netflix en ce moment? Cela dépend de la liste que vous vérifiez – .

Netflix veut vraiment, vraiment que vous sachiez ce qui est chaud sur le streamer massif en ce moment, car grâce à son annonce plus tôt cette semaine sur le lancement d’une nouvelle liste des 10 meilleurs qui servira encore une autre ligne de contenu que vous voyez sur votre page d’accueil Netflix, il y a maintenant pas moins de trois classements différents que Netflix fournit pour ce qui est populaire sur le service en ce moment.

Il y a la ligne de contenu intitulée “Populaire sur Netflix”. Juste en dessous de ce droit, au moins dans la configuration de mon application en ce moment (car elle semble changer de façon semi-régulière), se trouve une ligne intitulée «Tendance maintenant». Et puis, comme nous l’avons évoqué il y a un instant, il y a le nouveau classement Top 10 – si vous appuyez dans le menu principal sur “Séries TV” ou “Films”, à mi-chemin de la page, vous verrez une nouvelle ligne qui identifie les 10 émissions ou films les plus populaires (selon la section dans laquelle vous vous trouvez) aux États-Unis ce jour-là. Il sera, par Netflix, mis à jour quotidiennement et comprendra à la fois les originaux de Netflix ainsi que les émissions et les films que le streamer accorde sous licence. Vous avez tout ça? Vous êtes encore confus?

Netflix sait que vous pourriez l’être, car il envisagerait de donner de nouveaux noms aux deux premières lignes de contenu ci-dessus pour aider les utilisateurs à mieux comprendre ce qu’ils représentent par rapport aux nouvelles listes des 10 meilleurs.

En parlant des trois catégories, vous vous demandez peut-être – que représentent-elles exactement?

Prenons d’abord les catégories “Populaire” et “Tendance”. Vous pourriez penser que les lignes de contenu que vous voyez dans votre application pour chacune d’entre elles sont les mêmes que celles de tout le monde. Populaire signifie ce qui est universellement populaire, non? En réalité, le contenu que vous voyez dans votre application intitulée “Populaire sur Netflix” est vraiment le contenu le plus populaire en ce moment, basé sur des personnes qui ont des goûts similaires à vous. Dans mon application Netflix en ce moment, par exemple, un fantastique drame télévisé italien sur les gangsters appelé Gomorrah est répertorié dans la première fente de la ligne “Populaire sur Netflix”. Selon toute vraisemblance, vous avez quelque chose de différent ici. De plus, cette ligne rappelle pourquoi Netflix s’est lancé dans le streaming il y a des années, lorsque la société a réalisé qu’elle pouvait offrir une version infiniment personnalisée du magasin de location de vidéos adaptée à chaque utilisateur.

D’accord, qu’en est-il de la ligne «Tendance»? Voici comment un ancien ingénieur Netflix a expliqué ce que cela représente, dans une réponse qu’il a postée à Quora:

Pensez-y comme des voitures sur la route. Les voitures qui se déplacent le plus rapidement sont populaires, tandis que les voitures qui accélèrent le plus sont les plus en vogue. Il y a de fortes chances que si ces voitures continuent d’accélérer, elles seront bientôt les plus rapides, et certaines d’entre elles sont probablement déjà les voitures les plus rapides.

Mais fondamentalement, la tendance est une prédiction de ce qui est sur le point d’être populaire.

Donc, pour récapituler – nous avons du contenu qui est populaire parmi des gens comme vous, et nous avons du contenu qui est sur le point d’être populaire entre guillemets. Ce qui nous amène maintenant au nouveau Top 10 des listes de Netflix.

Le point de vue cynique à leur sujet est qu’ils pourraient ne pas être aussi significatifs que vous le supposez, compte tenu de la méthodologie de Netflix qu’elle a définie avec sa publication des résultats du quatrième trimestre. À ce jour, Netflix qualifie la nouvelle émission de télé-réalité Love is Blind de la série télévisée la plus populaire aux États-Unis, mais cela peut simplement signifier que la plupart des gens l’ont regardée pendant au moins deux minutes au cours des 24 dernières heures par rapport à toute autre chose. Bien que l’utilisation de cette méthodologie puisse rendre discutable le placement d’un contenu particulier dans une liste des 10 meilleurs, voici où je pense que les nouvelles listes des 10 meilleurs vont briller pour Netflix:

Source de l’image: Netflix

En plus des 10 meilleures listes obtenant leurs propres lignes dédiées dans les sections TV et Films de l’application, en parcourant le reste de l’application, vous vous retrouverez également à tomber sur des éléments de contenu individuels qui figurent sur les listes . Ce fait sera délimité par un ruban rouge Top 10 dans le coin supérieur lorsque vous rencontrez une émission de télévision ou un film.

Je ne suis pas sûr que l’ajout d’une nouvelle ligne dans l’application signifie que les utilisateurs y feront certainement attention. Les habitudes sont trop puissantes, tout comme le sentiment d’être submergé par trop de choix. Faites-vous un point d’honneur à vous promener dans chaque allée de l’épicerie chaque fois que vous visitez et parcourez chaque article sur l’étagère? À mon avis, cependant, il pourrait être utile que votre voyage de magasinage, pour continuer ma métaphore, soit interrompu de temps en temps par des notifications de vente – ou, dans ce cas, un rappel qu’une certaine émission de télévision ou un film que vous êtes considérant est le plus populaire aux États-Unis ce jour-là.

J’espère que tout cela fournit un contexte supplémentaire utile sur la façon dont Netflix classe et catégorise tout le contenu que vous appréciez. Et au cas où vous ne l’auriez pas encore vérifié, voici les émissions de télévision et les films qui comprenaient les tout premiers Top 10 de Netflix pour chacun:

Top 10 des émissions de télévision

L’amour est aveugle

Narcos: Mexique

Locke & Key

Gentefied

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Bébés

Le bureau

L’étranger

The Chef Show

Je suis un tueur

Top 10 des films

La dernière chose qu’il voulait

L’étranger

Une maison hantée

Fille au troisième étage

À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore

Un mauvais Noël pour les mamans

Mr. Right

Les autres gars

Farmageddon

Le Grinch (2018)

Source de l’image: Keystone-SDA / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.