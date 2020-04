Quoi de neuf sur Netflix UK: 1er avril 2020

Le début d’un nouveau mois apporte un tas de nouveaux titres à apprécier sur Netflix UK. Il y a un total de 45 nouveaux ajouts à la bibliothèque du Royaume-Uni aujourd’hui, donc si vous êtes coincé à la maison dans le verrouillage, assurez-vous de profiter des nouveautés sur Netflix UK pour le 1er avril 2020.

De nombreux nouveaux titres passionnants sont arrivés aujourd’hui. Avant de passer à la liste complète ci-dessous, voici les principaux faits saillants des nouveaux ajouts d’aujourd’hui.

7 nouveaux films Studio Ghibli ajoutés à Netflix UK

Au cours des derniers mois, Netflix a reçu pour la première fois des films du Studio Ghibli. Nous avons déjà vu l’ajout de 14 dans la collection acclamée du studio, et aujourd’hui, les sept derniers films ont été ajoutés à la bibliothèque Netflix UK:

Pom Poko (1994)

Murmure du cœur (1995)

Château en mouvement de Howl (2004)

Ponyo (2008)

From Up on Poppy Hill (2011)

Le vent se lève (2013)

Quand Marnie était là (2014)

Communauté: 6 saisons

Avant de mettre Rick et Morty au monde, Dan Harmon a créé Community. Avec six excellentes saisons de comédie à couper le souffle, en ce moment, plus que jamais, nous pourrions faire avec quelques bons rires.

Au total, il y a 110 épisodes de Community, de quoi vous occuper la semaine prochaine.

Après avoir été radié et suspendu par son cabinet d’avocats pour avoir menti au sujet de la possession d’un baccalauréat de Columbia, Jeff Winger est contraint de s’inscrire au Greendale Community College. Lorsque Jeff prend goût à Britta Perry, sa camarade de classe activiste, il l’invite à son faux groupe d’étude afin de passer du temps avec elle. Tout ne se passe pas comme prévu lorsque Britta invite d’autres camarades de classe.

Jour de congé de Ferris Bueller (1986)

Insérez du plaisir dans votre liste de surveillance dès aujourd’hui avec l’ajout du jour de congé de Ferris Bueller. Le classique des années 80 est un film qui définit l’époque et qui est sans doute le rôle déterminant de Matthew Boderick.

La vie avance assez vite. Si vous ne vous arrêtez pas et regardez autour de vous de temps en temps, vous pourriez le manquer. Ferris Bueller feint d’être malade de l’école pour passer la journée avec sa petite amie et son meilleur ami dans la ville de Chicago, pendant ce temps, le doyen méfiant des étudiants est sorti pour attraper Bueller et le faire expulser.

Sunderland ‘Til I Die: 2 Seasons N

Avec le manque important de football en ce moment, les fans les plus proches pourront regarder le magnifique match à l’écran vient de… Sunderland. La deuxième saison de Sunderland «Til I Die» est là alors que le club, maintenant en League One, tente de changer sa fortune et de chercher une promotion au Championnat.

De nouveaux titres ajoutés à Netflix UK le 1er avril 2020

36 nouveaux films ajoutés à Netflix UK le 1er avril 2020:

Un homme à part (2003)

Beauté américaine (1999)

Fête de la bière (2006)

Grande nuit (1996)

Lames de gloire (2007)

Gangsters en carton (2016)

Chhota Bheem et la malédiction de Damyaan (2012)

Dumb and Dumber (1994)

Jour de congé de Ferris Bueller (1986)

Pare-feu (2006)

Vol (2012)

Fool’s Good (2008)

From Up on Poppy Hill (2011)

Ville fantôme (2008)

Château en mouvement de Howl (2004)

Julian Schnabel: Un portrait privé (2017)

Mesdames en noir (2018)

Mighty Raju Rio Calling (2014)

Pom Poko (1994)

Ponyo (2008)

Fête de la saucisse (2016)

SETHUM AAYIRAM PON (2020)

Sherlock Holmes (2009)

Sherlock: Un jeu d’ombres (2011)

Rayures (1981)

Teenage Mutant Ninja Turtles (2007)

Les aventures de Tintin (2011)

Le gars parfait (2015)

La ville (2010)

Le vent se lève (2013)

Troy (2004)

Tout ce qu’il faut (2000)

Quand Marnie était là (2014)

Quand le jeu est grand (2014)

Murmure du cœur (1995)

Winter’s Tale (2014)

5 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix UK le 1er avril 2020:

Communauté: 6 saisons

Pokemon la série: Sun & Moon: Saison 3

Teen Titans Go!: Saison 5

The A List: Saison 1

The Illiza Shlesinger Sketch Show: Saison 1 N

2 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix UK le 1er avril 2020:

Comment réparer un scandale de drogue: série limitée N

Sunderland ‘Til I Die: 2 saisons N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix UK le 1er avril 2020:

1 nouvelle spéciale Stand Up ajoutée à Netflix UK le 1er avril 2020:

David Batra: Elefanten i rummet (2020) N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix UK aujourd’hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!