Quoi de neuf sur Netflix UK: 21 avril 2020

Le dernier: Naruto le film (2014)

Genre: Shonen | Durée: 112 minutes

Jeter: Junko Takeuchi, Nana Mizuki, Jun Fukuyama, Chie Nakamura, Shôtarô Morikubo

Le dernier film avant l’arrivée de Boruto, The Last: Naruto Movie a rapporté 2 milliards de yens au box-office au Japon. Bien qu’il s’agisse du dixième film de l’énorme franchise, il a été incroyablement bien reçu à la fois de manière critique et commerciale.

Deux ans après la quatrième guerre mondiale de Shinobi, une nouvelle menace surgit. Toneri Otsutsuki, un descendant de Hamura Otsutsuki, veut punir l’humanité en faisant tomber la lune sur terre. Naruto et ses amis doivent se regrouper pour arrêter Toneri et doivent également secourir Hinbaya, la sœur cadette de Hinata qui a été kidnappée par Toneri.

Middleditch & Schwartz: Saison 1 N

Saisons: 1 | Épisodes: 3

Genre: Comédie | Durée: 52 minutes

Jeter: Thomas Middleditch, Ben Schwartz

Les comédiens, Thomas Middleditch de la Silicon Valley et Ben Schwartz de Parks and Recreation se mettent en scène en duo d’improvisation à deux pour une certaine hilarité.

Road to Ninja: Naruto le film (2012)

Genre: Shonen | Durée: 110 minutes

Jeter: Junko Takeuchi, Chie Nakamura, Toshiyuki Morikawa, Emi Shinohara, Kazue Ikura

Un autre succès au box-office, Road to Ninja, le neuvième film de la franchise, a rapporté plus de 1,4 milliard de yens au Japon.

Naruto et Sakura sont capturés dans un monde parallèle par Madara, qui a l’intention de voler le jinchuuriki de Naruto.

