Pas grand-chose à vanter aujourd’hui malgré le fait qu’il y ait eu plus d’une douzaine de nouveaux ajouts à la bibliothèque Netflix UK ces deux derniers jours. Pourtant, il y a quelques joyaux dont nous savons que les abonnés peuvent profiter en ce moment, alors voici ce qu’il y a de nouveau sur Netflix UK pour le 28 avril 2020.

Tout d’abord, voici les principaux faits saillants d’aujourd’hui:

Jamais je n’ai jamais N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Genre: Comédie

Jeter: Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Lee Rodriguez, Richa Moorjani, Benjamin Norris

Pour ceux qui ont grandi en regardant Angus, Thongs et Perfect Snogging, la dernière comédie de passage à l’âge adulte sur Netflix, Never Have I Ever est probablement parfait pour vous.

Inspiré par la propre enfance de Mindy Kaling, Never Have I Ever est une histoire de passage à l’âge adulte sur Devi, une adolescente indo-américaine de première génération, et sa vie compliquée.

Geostorm (2017)

Réalisateur: Dean Devlin

Genre: Action, Sci-Fi, Thriller | Durée: 109 minutes

Jeter: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu

L’arrivée sur Netflix UK est le thriller en catastrophe Geostorm de 2017. Mettant en vedette le bien-aimé 300 et l’acteur Phantom of the Opera, Gerard Butler, Geostorm est une version intrigante du genre de «catastrophe» très utilisé.

Dans un avenir pas si lointain, l’humanité a conquis mère nature en utilisant le contrôle climatique mondial, nous permettant de contrôler tous les temps sur Terre. Lorsque les satellites fonctionnent mal et que le système commence à attaquer la planète Terre, c’est une course contre la montre pour sauver le monde avant qu’il ne soit anéanti par un Geostorm.

Quoi de neuf sur Netflix UK: 28 avril 2020

Istanbul rouge (2017)

Beynelmilel (2006)

Bir Baba hindou (2016)

Cinar Agaci (2011)

Cleo & Cuquin: Saison 1

Geostorm (2017)

Görümce (2016)

Küçük Esnaf (2016)

Nesili Hayat (2009)

Organiser Isler (2005)

Pomme aigre (2016)

Le Reliant (2019)

Tu sais qui (2003)

Quoi de neuf sur Netflix UK: 27 avril 2020

5Gang (2019)

Boushkash (2008)

Le Lift Boy (2020)

Amour Aaj Kal (2020)

Never Have I Ever: Saison 1 N

Ce qui est populaire sur Netflix UK: 28 avril 2020

À partir de maintenant, nous allons inclure les dix meilleures listes de ce qui est populaire sur Netflix UK:

Top 10 des séries télévisées sur Netflix (28 avril) 1. Après la vie

2. Le dernier royaume

3. La dernière danse

4. Trop chaud à gérer

5. Je ne l’ai jamais fait

6. Tiger King: meurtre, chaos et folie

7. Coronavirus, expliqué

8. Money Heist

9. Ozark

10. Peaky Blinders – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 28 avril 2020

Sans surprise, avec la sortie d’After Life vendredi, la série se situe actuellement au sommet de la série télévisée la plus populaire. L’extraction de Chris Hemsworth est restée au sommet du week-end et restera probablement au sommet de Netflix UK pendant au moins les prochains jours.

Qu’allez-vous regarder sur Netflix UK? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!