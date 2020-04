C’est une bien meilleure journée aujourd’hui pour Netflix UK avec l’ajout d’excellents nouveaux originaux à apprécier. Il y a une histoire d’amour réconfortante qui s’étend sur plus de six décennies et un drame policier au lycée qui ne manquera pas de vous divertir tous. Voici les nouveautés sur Netflix UK du 29 avril 2020.

Tout d’abord, voici les principaux faits saillants d’aujourd’hui:

Un amour secret N

Réalisateur: Chris Bolan

Durée: 83 minutes

Genre: Documentaire

Véritable histoire romantique qui s’étend sur plus de 65 ans, Pat Henschel et le joueur de baseball professionnel Terry Donahue sont tombés amoureux en 1947. Les briseurs de règles et les pionniers à part entière, leur voyage, qui les a traversés pendant de nombreuses décennies, est rempli d’amour et surmonter les préjugés.

N périscolaire

Saisons: 1 | Épisodes: 10

Genre: Crime, Drame

Jeter: Kim Dong-hee, Jung Da-bin, Park Ju-hyun, Nam Yoon-su, Choi Min-soo

Netflix a fait un travail remarquable avec sa sélection de K-Dramas en 2020, et cela se poursuit avec l’excellente nouvelle série Extracurricular. Si vous êtes un fan de drames policiers et que vous cherchez à regarder quelque chose un peu plus hors de votre zone de confort, le programme parascolaire est parfait pour vous.

Afin de réaliser son ambition d’aller à l’université, le lycéen Oh Ji Soo commet des crimes pour payer ses frais de scolarité. L’intimidateur de l’école, Seo Min-Hee, est impliqué dans les crimes commis par Oh Ji Soo, ainsi que d’autres étudiants qui cherchent à gagner rapidement de l’argent. Passant d’étudiant modèle à criminel, Oh Ji Soo fait face à des dangers imprévisibles pour voir son objectif.

Quoi de neuf sur Netflix UK: 29 avril 2020

Un amour secret (2020) N

Parascolaire: Saison 1 N

L’amour est la guerre (2019)

Meurtre à la merci: l’histoire de Cyntonia Brown (2020) N

Le temps de manger de Nadiya: Saison 1

Summertime: Saison 1 N

Tjovito: 2 saisons

