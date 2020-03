Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 13 mars 2020

si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, il y a 30 nouveaux titres à diffuser sur Netflix UK. Voici les nouveautés sur Netflix UK du 13 mars 2020

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Un endroit tranquille (2018)

La sortie de A Quiet Place sur Netflix devait coïncider avec la sortie cinématographique de la suite, A Quiet Place 2. Malheureusement, grâce aux événements récents, la suite a été repoussée de plusieurs mois. Pour l’instant du moins, les abonnés peuvent profiter de l’horreur du hit fracassant 2018 à leur guise.

L’humanité est au bord de l’extinction car des monstres aveugles mais sensibles au bruit chassent toute créature qui ferait du bruit. Au milieu de l’apocalypse, la famille Abbot lutte pour survivre et est obligée de communiquer par la langue des signes. La vie de la famille ne fera que se compliquer quand Evelyn, très enceinte, accouchera bientôt.

Playlist de l’hôpital: Saison 1 N

Contrairement aux précédents K-Dramas qui arrivent chaque semaine, un épisode de Hospital Playlist sortira tous les vendredis pour un total de 16 épisodes!

Depuis ses débuts en 1999, vingt ans plus tard, cinq médecins restent de bons amis et collègues dans le même hôpital. Bien que leur vie quotidienne semble ordinaire, ils sont dans le microcosme de la vie car ils témoignent de la naissance et de la mort de personnes au jour le jour. Tout au long de leurs années d’amitié, l’amour de la musique de chaque médecin a amené le quintette à créer un groupe ensemble.

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler (2020) N

Branchez-vous pour aider Carmen Sandiego dans son aventure pour sauver Ivy et Zack lorsque le vilain V.I.L.E. les capture lors d’un cambriolage à Shanghai.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

15 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Un endroit tranquille (2018)

Bébé Mamas (2018)

Captain Fantastic (2016)

Go Karts (2020) N

Chair de poule 2 (2018)

Justine (2019)

Dernier ferry (2019)

Filles perdues (2020) N

Miracle dans la cellule n ° 7 (2019)

Maîtresse Amérique (2015)

Paper Towns (2015)

Sel (2020)

Straight Outta Compton (2015)

Le peuple animal (2019)

Pur-sang (2017)

8 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

BEASTARS: Saison 1 N

Bloodride: Saison 1 N

Elite: Saison 3 N

Fary: Hexagone: Saison 1

Playlist de l’hôpital: Saison 1 N

Kingdom: Saison 2 N

On My Block: Saison 3

Sitara: laissez les filles rêver (2020) N

5 nouveaux documentaires et documentaires ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Je suis Patrick (2020)

Q Ball (2019)

Garçon blanc (2017)

100 Humans: Saison 1 N

Dirty Money: Saison 2 N

1 nouvelle offre interactive interactive ajoutée à Netflix UK cette semaine:

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler (2020) N

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix UK cette semaine:

Marc Maron: End Times Fun (2020) N

Qu’avez-vous regardé sur Netflix UK cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!