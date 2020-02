Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 14 février 2020

Il y a 40 nouveaux titres à découvrir sur Netflix UK cette semaine. Plus petit par rapport au transport de la semaine dernière, il y a encore beaucoup à aimer sur la liste de cette semaine des nouveautés sur Netflix UK cette semaine pour le 14 février 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de cette semaine:

Narcos: Mexique: Saison 2 N

Le spin-off du drame criminel populaire Narcos a été un succès retentissant lors de sa première apparition sur Netflix en 2018. Cela a été une longue attente, mais Narcos Mexique est de retour, et les enjeux sont encore plus élevés alors que la guerre contre la drogue commence avec la prise de la DEA le combat directement au Cartel de Guadalajara.

Inglourious Basterds (2009)

Retour à la bibliothèque de Netflix UK, Inglourious Basterds est l’un des nombreux grands films du réalisateur Quentin Tarantino.

Au sommet du pouvoir d’Hitler en Europe, la communauté juive fait face à la persécution et est arrêtée par le «chasseur de juifs» Hans Landa. Quand il est révélé que Hitler sera là pour assister à une première dans un cinéma parisien, deux complots pour assassiner le dictateur commencent. La belle Shosanna, propriétaire du cinéma et le groupe de juifs vengeurs connus sous le nom de «Basterds».

Love Is Blind: Saison 1 N

Dans la dernière série de rencontres en réalité de Netflix, des paires d’étrangers se retrouveront ensemble sans voir l’autre. Au fur et à mesure que les couples en herbe apprennent à se connaître, la connexion émotionnelle se reflétera-t-elle physiquement et dans le monde réel?

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

32 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Bloodline (2018)

Captain Underpants Epic Choice-o-Rama (2020) N

Météo câlin (2019)

Dragon Quest Your Story (2019) N

Fanatyk (2017)

Pain perdu (2015)

Rue verte (2005)

Hostiles (2017)

Immortels (2011)

Inglourious Basterds (2009)

Isi et Ossi (2020) N

Coups de pied et cris (2005)

Koursk: la dernière mission (2018)

Liefling (2010)

Seul survivant (2013)

Amour à vendre 2 (2019

Mentir et voler (2019)

Panipat – La grande trahison (2019)

Peter Rabbit (2018)

Pitch Black (2000)

Polaroid (2019)

Courir avec le diable (2019)

Mise à jour du statut (2018)

Taj Mahal 1989 (2020) N

Le jeu le plus froid (2019) N

Le fantôme et le tout (2018)

Le conte de Desperaeux (2008)

L’enfant à naître (2009)

Thottappan (2019)

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) N

Tower Heist (2011)

What Dreams May Come (1998)

6 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Cable Girls: Saison 4 N

Castle and Castle: Saison 1

El final del paraiso: Saison 1

Narcos: Mexique: Saison 2 N

Sleepless Society: Insomnia: Saison 1

Van Helsing: Saison 4 N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix UK cette semaine:

Love Is Blind: Saison 1 N

1 nouveau documentaire ajouté à Netflix UK cette semaine:

