Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 17 janvier 2020

C’est une autre semaine tranquille sur Netflix UK avec l’ajout de 29 nouveaux titres. Il y a encore beaucoup d’originaux de qualité à apprécier, y compris le retour de la deuxième saison de l’éducation sexuelle! Voici les nouveautés sur Netflix UK du 17 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Education sexuelle: Saison 2 N

Ignorant la version hautement américanisée d’un lycée britannique, l’éducation sexuelle était toujours l’un des meilleurs nouveaux originaux de 2019. Un an plus tard et la deuxième saison très attendue est maintenant disponible pour diffuser à votre guise.

Après avoir finalement conclu une relation pour la première fois, Otis doit maintenant accepter les luttes et les pressions qui accompagnent le fait d’être dans une relation de lycée. De nouveaux étudiants arrivent à Mooredale, ce qui menace le statu quo, et une épidémie de chlamydia a amené les étudiants à s’interroger sur la santé sexuelle.

Grace et Frankie: Saison 6 N

C’est l’avant-dernière saison de Grace et Frankie sur Netflix! La série reviendra une dernière fois en 2021 alors que la série de comédies originales bien-aimée tire à sa fin. Assurez-vous de regarder avec modération ou vous attendez une autre année pour la dernière saison.

Les retraités Grace et Frankie ont toujours été en désaccord l’un avec l’autre pendant presque toute leur vie. Grace est un magnat des cosmétiques à la retraite alors que Frankie était professeur d’art hippie. La seule chose qu’ils ont en commun en dehors de l’âge, c’est que leurs maris sont des avocats à succès dans la ville de San Diego. La vie de la rivale est changée à tout jamais lorsque leurs maris se déclarent amoureux et quittent leur femme. Ébranlées par ce bouleversant changement dans leur vie, les deux fois en désaccord sont obligés de vivre ensemble et d’apprendre ensemble à vivre leur nouvelle vie.

Minions (2015)

Pierre angulaire de la filmographie d’Illumination, Despicable Me nous a donné l’ascension des Minions et le plâtrage des petits méchants dans toute la culture pop. Il ne devrait pas être surprenant que l’Illumination se penche sur l’origine des créatures et sur la vie qu’elles avaient avant Gru.

Après avoir échoué à servir des maîtres vraiment méprisables au cours de l’histoire, les Minions ont été conduits à l’isolement. Fatigués de leur exil, trois serviteurs, Kevin, Stuart et Bob se rendent à New York pour trouver un nouveau maître. Lorsqu’ils sont embauchés par la super-méchante Scarlett Overkill, les sbires se rendent en Angleterre pour aider Scarlett à voler le trône à la reine Elizabeth II.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

14 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Une chute de grâce (2020) N

Betty White: Première dame de la télévision (2018)

Bulbul peut chanter (2018)

Deadcon (2019)

Oeil pour oeil (2019) N

Jézabel (2019)

Fabriqué en Chine (2019)

Minions (2015)

NiNoKuni (2019) N

Ombre (2018)

Le brave (2019)

Le prodige (2019)

Femmes de Mafia 2 (2019)

9 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Ares: Saison 1 N

Booba: 3 saisons

Grace et Frankie: Saison 6 N

De beaux frères et sœurs: Saison 1 N

Kipo et l’âge des merveilles: Saison 1 N

School of Roars: Saison 1

Éducation sexuelle: saison 2 N

Les pouvoirs de guérison de Dude: Saison 1 N

The Ollie & Moon Show: Saison 1

2 nouvelles Docuseries ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Hip-Hop Evolution: Saison 4 N

Killer Inside: l’esprit d’Aaron Hernandez: série limitée N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix UK cette semaine:

J’y suis arrivé! Allemagne: Saison 1 N

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix UK cette semaine:

Leslie Jones: Time Machine (2020) N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix UK cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.