Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 21 février 2020

Une plus petite sélection de titres de la semaine dernière, il y a 25 nouveaux ajouts à la bibliothèque Netflix UK. Le mois de mars approche à grands pas, et ce sera un mois extrêmement excitant pour les abonnés britanniques. Voici les nouveautés de Netflix UK cette semaine pour le 21 février 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

La dernière chose qu’il voulait (2020) N

Avec Ben Affleck et Anne Hathaway, The Last Thing He Wanted est une adaptation du roman du même nom de l’auteur Joan Didion.

Un journaliste vétéran de D.C. perd le fil de son propre récit lorsqu’une course à la culpabilité pour son père la pousse de la signature à un sujet involontaire dans l’histoire même qu’elle essaie de briser

Le BFG (2016)

L’histoire bien-aimée de Roald Dahl était recherchée par plusieurs millions d’enfants dans le monde lors de sa première animation dans les années 1980. Donner une tournure CGI moderne au conte classique est le réalisateur légendaire Steven Spielberg.

Sophie, devenue orpheline après la mort de ses parents, était allongée dans son lit la nuit, incapable de dormir. En voyant un spectacle étrange dans les rues, un homme géant, portant un sac géant et une trompette géante, Sophie est emportée par la silhouette mystérieuse. Se révélant être un géant, il se présente comme BFG, abréviation de Big Friendly Giant. Contrairement à d’autres géants mangeurs d’hommes, BFG vit de snozzcumbers dégoûtants et passe son temps à capturer des rêves.

The Chef Show: Volume 3 N

Roy Choi et Jon Favreau reviennent encore une fois pour cuisiner de délicieux repas avec des amis célèbres.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

13 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

13 péchés (2014)

Annabelle: Création (2017)

Recommencer (2013)

Love Dot Com: l’expérience sociale (2019)

Pretville (2012)

Proud Mary (2018)

Le BFG (2016)

Le corps (2019)

The But Job 2: Nutty by Nature (2017)

Le dernier combat (2013)

La dernière chose qu’il voulait (2020) N

Roumanie sauvage (2018)

Yeh Ballet (2020) N

8 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Blackadder: 2 Seasons

Gentefied: Saison 1 N

Glitch Techs: Saison 1 N

On the Real: Saison 1

Puerta 7: Saison 1 N

Pup Academy: Saison 1 N

Spectros: Saison 1 N

L’univers en expansion d’Ashley Garcia: Partie 1 N

3 nouvelles émissions de téléréalité ajoutées à Netflix UK cette semaine:

American Idol: 2 collections N

Passion. Panache. Pep: Saison 1

The Chef Show: Volume 3 N

1 nouvelles Docuseries ajoutées à Netflix UK cette semaine:

