Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 24 janvier 2020

Il y a 31 nouveaux ajouts sur Netflix UK à apprécier cette semaine. Nous avons vu des semaines tranquilles en janvier, mais heureusement, il y a eu beaucoup d’originaux nouveaux et anciens pour garder votre appétit à distance. Voici les nouveautés sur Netflix UK du 24 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Il fait toujours beau à Philadelphie: saison 14

14 saisons et la série est toujours aussi forte, ce qui témoigne énormément de la popularité de l’émission et de son hilarité. En tant que l’une des séries les plus effrayantes sur Netflix UK à ce jour, nous savons qu’il y aura un grand nombre de fans prêts à se déchaîner hors de la saison 14.

Cinq amis narcissiques et sous-performants dirigent un pub de quartier irlandais pour lutter à travers la vie adulte et le travail et les relations qui vont avec. Avec une perception déformée de la réalité qui les entoure, leurs schémas de cheveux ont souvent des ennuis, se terminant généralement par des situations difficiles qui empirent bien avant de s’améliorer.

La mariée fantôme: Volume 1 N

L’un des deux drames taïwanais cette semaine, The Ghost Bride n’est que la deuxième série originale de la nation insulaire.

En 1890, Li Lan est forcée par sa famille à devenir une épouse fantôme et à épouser un homme mort en échange de l’annulation de la dette de sa famille. En essayant d’échapper au mariage, Li Lan découvre une conspiration bien plus grande et mystérieuse qu’elle ne l’avait jamais cru possible.

Octobre Faction: Saison 1 N

Le deuxième original par IDW Entertainment, octobre Faction est l’un des derniers originaux qui ont été adaptés d’une bande dessinée.

Les chasseurs de monstres mondiaux Fred et Deloris Allen qui, après la mort du père de Fred, retournent dans leur ville natale du nord de l’État de New York avec leurs adolescents Geoff et Viv. Alors que la famille s’ajuste, Fred et Deloris doivent cacher leur identité en tant que membres d’une organisation secrète, et nos héros découvrent rapidement que leur nouveau décor de petite ville n’est pas aussi idyllique qu’il y paraît.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

13 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Un soleil (2019) N

Heure la plus sombre (2017)

Die Ontwaking (2015)

Cinquante nuances libérées (2018)

KD (A) Karuppudurai (2019)

Motichoor Chaknachoor (2019)

Fil fantôme (2017)

Espion (2015)

Ted 2 (2015)

Le fantôme et le tout (2018)

Le dernier chasseur de sorcières (2015)

Le plus long trajet (2015)

QU’A FAIT JACK? (2020) N

12 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Mode avion (2020) N

Aventures effrayantes de Sabrina: Partie 3 N

Réunion de famille: partie 2 N

Il fait toujours beau à Philadelphie: 14 saisons

Octobre Faction: Saison 1 N

Saint Seiya: Chevaliers du Zodiaque: Saison 2 N

Fils du califat: 2 saisons

La mariée fantôme: Volume 1 N

Le Ranch: partie 8 N

Victorious: Saison 3

Word Party (2020): Saison 4 N

Vous ne pouvez pas cacher: Saison 1 N

3 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix UK cette semaine:

La Reine (1968)

Pandémie: comment prévenir une épidémie: saison 1 N

Rise of Empires: Ottoman: Saison 1 N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix UK cette semaine:

the goop lab avec Gwyneth Paltrow: Saison 1 N

2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Alex Fernandez: le meilleur comédien du monde (2020) N

Fortune Feimster: sucré et salé (2020) N

