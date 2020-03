Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 27 mars 2020

La semaine a été chargée sur Netflix avec 32 nouveaux titres ajoutés à la bibliothèque britannique. Il y a beaucoup à apprécier sur Netflix pendant le verrouillage, alors restez en sécurité et profitez des nouveautés sur Netflix UK cette semaine pour le 27 mars 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Black Lightning: Saison 3 N

Les 16 épisodes de Black Lightning sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix UK!

Il y a neuf ans, le principal Jefferson Pierce a retiré son personnage de super-héros, Black Lightning, après les difficultés que cela a engendrées pour sa famille. Lorsqu’une nouvelle menace survient dans la ville de Freeland, Pierce revêt à nouveau le manteau de Black Lightning.

Débouchonné (2020) N

Réalisé par Prentice Penny, Uncorked met en vedette Mamoudou Athie de The Circle et Courtney B. Vance de The Hunt for Red October.

Elijah rêve de devenir maître sommelier et de partager sa passion du vin avec le monde. Malheureusement, le père assidu d’Elijah s’attend à ce que son fils poursuive l’entreprise familiale et prenne le contrôle de son populaire barbecue de Memphis. Déchiré entre la famille et ses rêves, Elijah peine à trouver un équilibre entre les deux.

7 Graines: Partie 2 N

Cela a pris moins de temps que prévu, mais enfin, la partie 2 de l’adaptation de Netflix de 7Seeds est disponible en streaming sur la bibliothèque britannique.

Lorsqu’un groupe d’astronomes prédit correctement que la Terre serait touchée par une météorite, les dirigeants du monde élaborent un plan pour assurer la survie de l’humanité. Le projet Seven Seeds prendra un groupe sélectionné de jeunes individus de chaque pays et sera cryoniquement préservé afin qu’ils puissent survivre à l’impact du météore. Il serait déterminé par un ordinateur que la Terre peut soutenir la vie humaine et ravivera chaque groupe. Au réveil, le groupe de survivants est accueilli dans un monde inconnu hostile, dépourvu de vie humaine.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

16 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Ana e Vitória (2018)

Bethany Hamilton: Unstoppable (2019)

Curtiz (2018) N

Bonne année (2019)

Hollow Point (2019)

Marque du diable (2020) N

Maska (2020) N

Mercy Black (2019)

La mort de M. Lazarescu (2005)

Le déclin (2020) N

L’occupant (2020) N

Il y a quelque chose dans l’eau (2019)

Trixie Mattel: Pièces mobiles (2019)

Vrai: Wuzzle Wegg Day (2020) N

Willy et les gardiens du lac: Contes de l’aventure hivernale au bord du lac (2019) N

10 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon (2020) N

Freud: Saison 1 N

Ladies Up: Saison 1 N

Ozark: Saison 3 N

The Mire (Rojst): Saison 1 N

Unorthodox: série limitée N

Waaup Man GO!: Saison 1

YooHoo à la rescousse: Saison 3 N

3 nouveaux documentaires et documentaires ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Crip Camp: A Disability Revolution (2020) N

Rendre peu orthodoxe (2020) N

Le jour le moins attendu: à l’intérieur de l’équipe Movistar 2019: Saison 1

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix UK cette semaine:

Car Masters: Rust to Riches: 2 saisons N

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix UK cette semaine:

Tom Segura: Ball Hog (2020) N

