Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 28 février 2020

Il y a un total de 31 nouveaux titres et titres de retour à découvrir sur Netflix UK cette semaine. La bibliothèque britannique voit le retour de quelques originaux passionnants, avec des épisodes hebdomadaires de Better Call Saul et une toute nouvelle saison d’Altered Carbon. Voici les nouveautés de Netflix UK cette semaine pour le 28 février 2020.

Better Call Saul: Saison 5 N

Ça a été une très longue attente, mais de nouveaux épisodes de Better Call Saul arriveront tous les mardis, exclusivement sur Netflix!

Avant Saul Goodman, il y avait Jimmy McGill. Ancien artiste con, Jimmy est devenu un petit avocat, essayant d’aider ceux qui en ont désespérément besoin, mais après une série de procès et de tragédies, Jimmy commence bientôt à se manifester dans son alter ego, Saul Goodman, l’avocat des criminels moralement défié .

Salut au revoir, maman!: Saison 1 N

Le dernier K-Drama de tvN voit le retour de l’actrice Kim Tae-Hee, avec son premier rôle à la télévision en près de cinq ans. Deux épisodes de Salut au revoir, maman! sera disponible en streaming sur une base hebdomadaire, arrivant chaque dimanche et lundi.

Depuis sa mort il y a 5 ans, Cha Yu Ri a du mal à passer à l’au-delà. Son mari, Jo Kang-Hwa, un chirurgien thoracique talentueux, qui a à peine surmonté la mort de sa femme, s’est remarié il y a deux ans, mais sa personnalité autrefois aimante et gentille a radicalement changé. Déterminée à redevenir humaine, Cha Yu Ri entame un projet de réincarnation de 49 jours et se présente devant son mari pour la première fois en cinq ans.

Formule 1: Drive to Survive: Saison 2 N

Vivre la vie sur la voie rapide n’est pas seulement réservé aux pilotes de Formule 1, les managers, équipiers et propriétaires d’équipes traversent les hauts et les bas d’une saison de Formule 1. La deuxième saison sera bien plus excitante, grâce à la participation de Mercedes, ce qui signifie que chaque équipe a participé cette année. Drive to Survive offre aux fans un aperçu intime des développements de la dernière saison de F1 et des pressions auxquelles les équipes ont dû faire face lors d’une autre saison de domination de Lewis Hamilton.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

15 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Ala Vaikunthapurramuloo (2020)

Tous les endroits brillants (2020) N

Noël avec les tonneliers (2015)

Quelques jours (2016)

Chaque fois que je meurs (2019)

Gbomo Gbomo Express (2015)

Fille au troisième étage (2019)

Pokemon: Mewtwo contre-attaque – Evolution (2019) N

Six fenêtres dans le désert: saison 1

Chauffeur de taxi (2015)

L’arbitrage (2016)

La tranchée sans fin (2019) N

La visite (2015)

Thriller (2018)

Quand l’amour se produit (2014)

11 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Altered Carbon: Saison 2 N

Always a Witch: Saison 2 N

Abonnés: Saison 1 N

Hotel Transylvania: 1 saison

Je ne suis pas d’accord avec ça: Saison 1 N

Queen Sono: Saison 1 N

Toy Boy: Saison 1 N

Unabomber – Dans ses propres mots: Saison 1

Unstoppable: Saison 1 N

2 nouveaux stand up spéciaux ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Amit Tandon: Family Tandoncies (2019) N

Pete Davidson: Vivant de New York (2020) N

2 nouvelles Docuseries ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Les épreuves de Gabriel Fernandez: série limitée N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix UK cette semaine:

Restaurants on the Edge: Saison 1 N

