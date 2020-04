Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 3 avril 2020

C’est un début d’année exceptionnel pour Netflix UK avec l’ajout de 124 nouveaux titres. Vous n’aurez que l’embarras du choix avec près de 30 nouvelles saisons de télévision à regarder et plus de 80 films disponibles en streaming dès maintenant. Voici les nouveautés de Netflix UK cette semaine pour le 3 avril 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Brooklyn Nine-Nine: Saison 6

The Nine-Nine est de retour pour la sixième saison tant attendue sur Netflix UK! Il s’agit de la première saison sous CBS depuis l’annulation de la série par Fox en 2018. Les fans seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent désormais harceler le compte Twitter de Netflix UK pour la saison 7 maintenant que la saison 6 est prête à être bingée.

Après les escapades et les exploits du 99th Precinct à Brooklyn, New York. Avec l’arrivée du capitaine Raymond Holt, trop sérieux, la Cité est bientôt mise en forme. Les détectives sous sa surveillance sont l’insouciant Jake Peralta, qui malgré son attitude décontractée et insouciante est le meilleur détective des arrestations. Amy Santiago, détective informelle qui se considère comme la rivale de Jake. L’adorable mais pitoyable Charles Boyle, le cul stoïque et dur Rosa Diaz. Le gentil géant et homme de famille, le sergent Terry Jeffords, que les détectives rapportent directement.

Comment dresser votre dragon (2010)

Déjà populaire sur Netflix grâce à la série Race to the Edge, revivez le début de l’histoire bien-aimée avec le premier film de la franchise, How to Train Your Dragon.

Hiccup, un jeune Viking et fils du chef du village, doit tuer un dragon pour être reconnu comme un homme de sa tribu. Après sa capture réussie d’un rare dragon de fureur nocturne, Hiccup se lie d’amitié avec lui à la place.

Château en mouvement de Howl (2004)

Les sept derniers films du Studio Ghibli sont arrivés sur Netflix à l’échelle internationale, ce qui porte le nombre total à 21. Le meilleur du lot ce mois-ci est Howl’s Moving Castle, le troisième film d’animation le plus rentable de tous les temps.

Sophie, jeune et belle, mène une vie très calme dans la chapellerie de son père en tant que modiste. Un jour, alors qu’elle allait rendre visite à sa sœur, Sophie tombe sur le sorcier Howl et se lie d’amitié avec lui. Jalouse de la jeune femme, la sorcière des déchets transforme Sophie en une femme de 90 ans.

Pris dans une guerre entre deux royaumes voisins, Howl doit utiliser toute sa capacité magique et son talent pour aider à restaurer la jeunesse de Sophie et à rétablir la paix dans les nations en difficulté

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

85 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

47 mètres plus bas: Uncaged (2019)

Un homme à part (2003)

Une voix silencieuse (2016)

Une mère véridique (2019)

Agneepath (1990)

Beauté américaine (1999)

Fête de la bière (2006)

Grande nuit (1996)

Lames de gloire (2007)

Frères (2015)

Gangsters en carton (2016)

Chhota Bheem et la malédiction de Damyaan (2012)

Cofee & Kareem (2020) N

Dostana (2008)

Duck Duck Goose (2018)

Dumb and Dumber (1994)

Duniya (1984)

Dupliquer (1998)

Fairy Tail: Dragon Cry (2017)

Jour de congé de Ferris Bueller (1986)

Pare-feu (2006)

Vol (2012)

Flushing Away (2006)

Fool’s Gold (2008)

Amitié (1980)

From Up on Poppy Hill (2011)

Ville fantôme (2008)

Goon (2011)

Gori Tere Pyaar Mein (2013)

Gumrah (1993)

Hasee Toh Phasee (2014)

Comment dresser notre dragon (2010)

Château en mouvement de Howl (2004)

Humpty Sharma Ki Dulhania (2014)

Moi, Tonya (2017)

Kaal (2005)

Kabhi Alvida Naa Kehna (2006)

Kabhi Khusji Kabhie Gham (2001)

Kal Ho Naa Ho (2003)

Kannum Kannum Kollaiyadithaal (2019)

Kapoor & Sons (2016)

Connaître (2009)

Kuch Kuch Hoto Hai (1998)

Kung Fu Panda 2 (2011)

Mesdames en noir (2018)

Madagascar (2005)

Magnifique (2015)

Megamind (2010)

Mighty Raju Rio Calling (2014)

Muqaddar ka Faisla (1987)

Au-dessus de la haie (2006)

Paharganj (2019)

Pom Poko (1994)

Ponyo (2008)

Le chat botté (2011)

Souviens-toi de moi (2010)

Rise of the Guardians (2012)

Fête de la saucisse (2016)

SETHUM AAYIRAM PON (2020)

Conte de requin (2004)

Sherlock Holmes (2009)

Sherlock Holmes: Un jeu d’ombres (2011)

Sol Levante (2020) N

Rayures (1981)

Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale (2017)

Teenage Mutant Ninja Turtles (2007)

Les aventures de Tintin (2011)

La lumière froide du jour (2012)

Le condamné (2007)

The Condemed 2 (2015)

Le jardin des mots (2013)

Le gars parfait (2015)

La ville (2010)

Le vent se lève (2013)

Trois inconnus identiques (2018)

Troy (2004)

Tully (2018)

Ungli (2014)

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)

Wallace & Gromit: La malédiction du lapin-garou (2005)

Tout ce qu’il faut (2000)

Quand Marnie était là (2014)

Quand le jeu est grand (2014)

Murmure du cœur (1995)

Winter’s Tale (2014)

29 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Akbar Birbal: 1 saison

Bal Ganesh: Saison 1

Black Butler: Saison 1

Brooklyn Nine-Nine: Saison 6

Communauté: 6 saisons

Dinosaur: Saison 1

Fate / Stay Night: 1 saison

Dîner du vendredi soir: Saison 4

Gavin & Stacey: 1 saison

Jonathan Creek: 4 saisons

Kim’s Convience: 4 saisons

Miranda: 1 saison

Money Heist: Saison 4 N

Pajanimals: Saison 1

PJ Masks: Saison 2

Pokemon la série: Soleil et lune: 3 saisons

Rugal: Saison 1 N

Sid the Science Kid: 1 saison

Space Racers: 1 saison

Spirit Riding Free: Académie d’équitation: Partie 1 N

Starbeam: Saison 1 N

Sword Art Online: 2 saisons

Teen Titan Go!: 5 saisons

The A List: Saison 1

The Iliza Shlesinger Sketch Show: Saison 1 N

The Mighty Boosh: 1 saison

Tree House Tales: 1 saison

Amour bien intentionné: Saison 2 N

Yu-Gi-Oh: 3 saisons

6 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netlfix UK cette semaine:

Gascoigne (2015)

Julian Schnabel: Un portrait privé (2017)

Money Heist: The Phenomenon (2020) N

À travers les yeux de mon père: l’histoire de Ronda Rousey (2019)

Comment réparer un scandale de drogue: série limitée N

Sunderland ‘Til I Die: 2 saisons N

2 nouvelles séries Reality ajoutées à Netflix UK cette semaine:

MeatEater: Saison 1 N

Nailed It!: Saison 4 N

2 nouveaux stand up spéciaux ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Dave Chappelle: Prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’humour américain (2020)

David Batra: Elefanten i rummet (2020) N