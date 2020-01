Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 31 janvier 2020

Netflix UK a un total de 31 nouveaux titres cette semaine. Avec beaucoup de nouveaux originaux à déguster, vous pouvez également vous attendre à en voir encore plus au cours du week-end alors que nous accueillons février. Voici les nouveautés de Netflix UK cette semaine pour le 31 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les principaux faits saillants de la semaine dernière pour Netflix UK:

Gemmes non coupées (2020) N

Dans ce qui pourrait être l’un des rôles les plus excitants d’Adam Sandler depuis des années, il pourrait également être celui qui définit la carrière du comédien légendaire.

Howard ‘Howie’ Ratner était autrefois un marchand de gemmes new-yorkais très prospère, mais après des années de jeu à enjeux élevés, il l’a laissé dans une dette paralysante. Avec sa vie et sa carrière en ruine, Howie est toujours à la recherche du prochain gros score. Quand Howie découvre une pierre rare non taillée de pierres précieuses éthiopiennes et un acheteur volontaire, il a la chance de récupérer tout ce qu’il a perdu. Mais plus Howie se rapproche de son score de victoire, plus il commence à réaliser que ses actions ont des conséquences.

Dunkerque (2017)

L’un des meilleurs films de guerre du 21e siècle, Dunkerque de Christopher Nolan est une pièce de cinéma incroyable.

Alors que le blitzkrieg allemand pousse l’armée britannique sur les rives de Dunkerque, ils sont à quelques instants de l’anéantissement potentiel. Il faut le courage des hommes, leurs défenseurs des forces aériennes et le grain de civils pour les ramener chez eux.

Ragnarok: Saison 1 N

L’un des originaux étrangers les plus intrigants à ce jour, Ragnarok pourrait être un succès retentissant à la fin du week-end. Dit dans sa langue maternelle norvégienne, Ragnarok est celui que nous avons hâte de frénésie.

Il y a mille ans, une bataille épique entre dieux et géants menaçait de détruire le monde. Un millénaire plus tard et les Giants sont toujours une menace pour le monde, mais un seul héros se lève et mène le combat directement aux géants de la ville norvégienne d’Edda.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

13 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine:

12 Strong (2018)

37 secondes (2020) N

Dunkerque (2017)

Gang des Caraïbes (2016)

Hakkunde (2017)

Jake’s Buccaneer Blast (2014)

Juste des amis (2005)

Montana (2014)

Shimla Mirchi (2020)

Sillu Karupatti (2019)

Tad l’explorateur perdu et le secret du roi Midas (2017)

L’étoile (2017)

Gemmes non coupées (2020) N

10 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Bojack Horseman: Saison 6b N

Diablero: Saison 2 N

Trouvez-vous: Saison 1

Lego Friends: 3 saisons

Luna Nera: Saison 1 N

Omniscient: Saison 1 N

Ragnarok: Saison 1 N

Sonic X: 2 saisons

L’ÉTRANGER: Saison 1 N

Vie non autorisée: saison 2 N

3 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Miss Americana (2020) N

Nuit sur Terre: tourné dans le noir N

Night on Earth: série limitée N

3 nouvelles séries Reality ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Ainori Love Wagon: Saison 1 N

Next in Fashion: Saison 1 N

Quel amour! avec Karan Johar: Saison 1 N

2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Kevin Hart: Je suis un petit homme adulte (2009)

Vir Das: pour l’Inde (2020) N

