Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 6 mars 2020

Le premier du mois apporte généralement un grand nombre de nouveaux titres à la bibliothèque britannique, et mars n’a pas manqué de décevoir. Il y a 68 nouveaux titres à découvrir sur Netflix UK cette semaine, alors essayez de ne pas trop binge ce week-end. Voici les nouveautés de Netflix UK cette semaine pour le 6 mars 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Île Shutter (2010)

Étonnamment, Shutter Island est l’un des films les moins parlés de Martin Scorsese, bien qu’il soit un excellent thriller. Avec des acteurs vraiment remarquables de Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo, et une touche époustouflante, Shutter Island est vraiment l’un des meilleurs ajouts à Netflix UK cette semaine.

Après qu’un patient s’est évadé d’une prison psychiatrique sur une île isolée, deux maréchaux américains, Teddy Daniels et Chuck Aule sont envoyés pour enquêter.

Castlevania: Saison 3 N

La dernière fois que nous avons vu Castlevania était en 2018, cela a donc été une longue attente pour le retour de la série animée. Magnifiquement animée par l’équipe de Powerhouse Animation, Castlevania est une série vraiment épique dont tous les abonnés peuvent profiter.

Après la mort de sa femme, Dracula cherche à se venger de l’humanité. Amassant son armée de monstres et de goules, il déchaîne sa horde parmi les humains. Dans le sillage du chaos, trois se lève pour combattre le seigneur des morts-vivants. Trevor Belmont, chasseur de monstres et dernier de son clan, la sorcière Sypha Belnades et Alucard, le fils Dhampir de Dracula.

White Gold: Saison 2

Malgré le grand nombre de titres de la BBC quittant Netflix UK dans un proche avenir, White Gold est là pour rester pour l’instant. Ça a été une longue attente, mais la deuxième saison très attendue est là, et les garçons sont toujours aussi audacieux et arrogants qu’ils essaient de changer davantage de cet or blanc.

Dans les années 80 Essex, un groupe de vendeurs arrogants essaient de vendre des fenêtres à double vitrage et sont heureux d’enfreindre les règles pour faire une vente.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

46 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine

93 jours (2016)

Alakada Reloaded (2017)

Tout sur l’amour (2017)

Toujours une demoiselle d’honneur (2019)

Angu Vaikuntapurathu (2020)

Arrietty (2010)

Bhangra Paa Le (2019)

Big Stan (2007)

Bloqueurs (2018)

Bratz: le film (2007)

Crocodile Dundee (1986)

Fantastic Four (2015)

Fear dot Com (2002)

Première réforme (2017)

Forces de la nature (1999)

Année de première année (2019)

Coupable (2020) N

Comment être un amoureux latin (2017)

Je suis Jonas (2019) N

Lil Peep: Everybody’s Everything (2019)

Luccas Neto dans: La fin de Noël (2019)

Fabriqué à Dagenham (2010)

Homme sur un rebord (2012)

Mes voisins les Yamadas (1999)

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Ne jamais reculer (2008)

Pacific Rim: Uprising (2018)

Pop, Lock’n Roll (2017)

La princesse Mononoke (1997)

Elle est sortie de ma ligue (2010)

Île Shutter (2010)

Spenser Confidential (2020) N

Spirited Away (2001)

Familles sylvaniennes: le grand rêve de chacun volant dans le ciel (2019)

Le mari accidentel (2008)

Le chat revient (2002)

Le dictateur (2012)

Le combattant (2010)

The Hunted (2003)

La dernière bombe de la Seconde Guerre mondiale (2019)

Le conte de la princesse Kaguya (2013)

Le jeune Victoria (2009)

Tootsies & The Fake (2019)

Meurtres jumeaux: le silence de la ville blanche (2020) N

Découvert (2019)

Velvet Colección: Grand Finale (2020)

13 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Akame Ga Kill !: 1 saison

Bakugan: Battle Planet: 1 saison

Castlevania: Saison 3 N

Heartland: Saison 13

L’aventure Bizzare de JoJo: 2 saisons

Mighty Little Bheem: Festival des couleurs: 1 collection N

Paradise PD: Partie 2 N

Sylvanian Families Mini Episodes Clover: 1 saison

Le protecteur: 3 saisons N

Toot-Toot Cory Carson: Saison 2 N

Velvet: Saison 4

Voix: 1 saison

White Gold: Saison 2

5 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix UK cette semaine:

Apolo 11 (2019)

Oasis: supersonique (2016)

The Investigator: A British Crime Story: 2 Seasons

Voulez-vous rire avec moi ce soir? (2018)

ZZ TOP: CETTE PETITE BANDE D’OL DU TEXAS (2019)

2 nouvelles séries Reality ajoutées à Netflix UK cette semaine:

RuPaul’s Drag Race: Saison 12 N

Ugly Delicious: Saison 2

2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix UK cette semaine:

Fat Ballerina – David A. Arnold (2019)

Taylor Tomlinson: Crise du quart de vie (2020) N