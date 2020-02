Quoi de neuf sur Netflix UK cette semaine: 7 février 2020

La première semaine de février a déjà été extrêmement chargée avec la sortie de 88 nouveaux titres pour la bibliothèque Netflix UK. Les fans d’anime seront ravis du nombre de films et de séries télévisées désormais disponibles en streaming. Voici les nouveautés de Netflix UK cette semaine pour le 7 février 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Locke & Key: Saison 1 N

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom, Locke & Key est la dernière adaptation de bande dessinée de Netflix et la troisième série d’IDW Entertainment. Visuellement frappant, Locke & key semble très divertissant, et nous nous attendons à ce que la série soit populaire parmi de nombreux abonnés.

Les trois frères et sœurs de Locke, Bode, Tyler et Kinsey, déménagent dans leur maison ancestrale après le sinistre meurtre de leur père, Rendell Locke. Découvrant trois puissantes clés magiques, les enfants Locke doivent utiliser le pouvoir des clés dans un combat contre une créature maléfique qui veut les clés pour ses propres plans diaboliques.

Château dans le ciel (1986)

Sept films du studio d’animation acclamé par la critique, Studio Ghibli, sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix UK. Le tout premier des films du Studio Ghibli, Castle in the Sky est l’un des films les plus influents des années 1980, en particulier pour l’anime.

Sheeta, une fillette de 13 ans, fuit Pirates et le gouvernement qui tentent de lui voler son cristal. En fuite, elle tombe du ciel et est rattrapée par un orphelin de Pazu. Apprenant sa situation difficile, Pazu aide Sheeta dans sa recherche de son identité et de la mystérieuse connexion du cristal à Laputa, le château dans le ciel.

Cagaster of a Insect Cage: Saison 1 N

Netflix a continué à investir massivement dans l’anime, et le dernier titre de cette entreprise est le très attendu Cagaster of an Insect Cage. Sur la base de la série de mangas du même nom, nous devons faire preuve de prudence envers les parents qui souhaitent montrer celui-ci à leurs enfants.

Dans un avenir proche, une mystérieuse peste connue sous le nom de «Cagaster» a ravagé la population de la Terre, transformant ses habitants en insectes monstrueux. Avec très peu d’humanité restante, la survie est difficile et chaque jour est encore plus difficile que le précédent. 30 ans après le début de «Cagaster» en 2125, nous suivons Kidou, un jeune aventurier qui combat les insectes pour gagner sa vie. En mission d’extermination, Kidou retrouve un mourant qui lui confie la garde de sa fille, pour l’aider à retrouver sa mère.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

60 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine

13 heures: Les soldats secrets de Benghazi (2016)

50/50 (2011)

Azali (2018)

Boruto: Naruto le film (2015)

Château dans le ciel (1986)

Web de Charlotte (2006)

Clueless (1995)

Conan le barbare (2011)

Elvis et Anabelle (2010)

Foi, espoir et amour (2019)

Pour les gardes (1988)

Gardeners of Eden (2014)

Mariage de grand-mère (2020) N

Graisse: Live (2016)

Fille de cheval (2020) N

Hum Aapke Hain Koun (1994)

Chut (1998)

Dans ce coin du monde (2016)

Jada (2019)

Tout comme le ciel (2005)

Service de livraison de Kiki (1989)

Lady Bird (2017)

Love Jacked (2018)

Love, Chunibyo & Other Delusions the Movie: Take on Me (2018)

Amour, Chunibyo et autres délires! Version Rikka (2013)

Misfit 2 (2019)

Mon mariage préféré (2017)

My Hero Academia: Two Heroes (2018)

Ma vie (1993)

Mon voisin Totoro (1988)

Naruto Shippuden le film: la volonté de feu (2009)

Naruto Shippuden le film: Prison de sang (2011)

Naruto Shippuden le film: obligations (2008)

Naruto Shippuden: le film (2007)

Naruto Shippuden: Le film: la tour perdue (2010)

Naruto le film 2: légende de la pierre de Gelel (2005)

Naruto le film 3: Gardiens du Royaume du Croissant de Lune (2006)

Naruto le film: Ninja Clash au pays des neiges (2004)

Aucune corde attachée (2011)

Vagues océaniques (1993)

Hier seulement (1991)

Porco Rosso (1992)

Soirée de bal (2008)

Quarantaine (2008)

Rango (2011)

Elle a fait ça (2019)

Show Dogs (2018)

Magnolias en acier (1989)

Tales from Earthsea (2006)

Thambi (2019)

Le lapin de la maison (2008)

The Jungle Bunch: The Movie (2017)

La nuit est courte, Walk on Girl (2017)

La promesse (2017)

Le substitut (1996)

The Substitute 2: School’s Out (1998)

Ensemble pour l’éternité (1999)

Trainwreck (2015)

Weekender (2011)

Première année (2009)

22 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine

Cagaster of a Insect Cage: Saison 1 N

Venez me serrer dans ses bras: Saison 1

Creeped Out: Saison 1

Deadman Wonderland: Saison 1

Dragons: Rescue Riders: Saison 2 N

Extraordinary You: Saison 1

Cinquante: La série: 2 saisons

High School DxD: Saison 1

Est-ce mal d’essayer d’essayer des filles dans un donjon?: Saison 1

Locke & Key: Saison 1 N

Love, Chunibyo & Other Delusions!: 1 saison

Man Like Mobeen: Saison 2

Miraculous: Tales of Ladybug & at Noir: Saison 3

My Holo Love: série limitée N

My Secret, Terrius: Saison 1

No Game No Life: Saison 1

Noragami: Saison 1

Pop Team Epic: Saison 1

Pose: Saison 1

Shopkins: Saison 1

Équipe Kaylie: 3 parties N

Tenté: Saison 1

5 nouveaux documentaires et documentaires ajoutés à Netflix UK cette semaine

#cats_the_mewvie (2020)

Sergio (2009)

Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020)

Le pharmacien: série limitée N

Qui a tué Malcolm X?: Saison 1 N

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix UK cette semaine

Tom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020) N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix UK cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!