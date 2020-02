Quoi de neuf sur Netflix UK en mars 2020

Grâce à quelques premières annonces, nous avons une assez bonne idée de ce qui arrivera à Netflix au Royaume-Uni en mars 2020. Voici la liste actuelle des nouvelles versions qui arriveront sur Netflix UK en mars 2020.

N’oubliez pas que Netflix recevra également plus de titres Studio Ghibli le 1er mars. Si vous avez manqué l’un des ajouts du 1er février, c’est maintenant votre chance de les rattraper avant encore plus de baisse. Il y a encore plus à faire pour avril.

N = Netflix Original

Arrivée sur Netflix sur Netflix UK le 1er mars

Arrietty (2010) – Film d’animation basé sur le roman britannique classique The Wanderers.My Neighbors the Yamadas (1999) – Charmant film d’anime qui suit la famille Yamada et ses aventures de tous les jours.Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) – Classic anime caractéristique sur terre 1000 ans après un événement apocalyptique qui a poussé l’humanité au bord de l’extinction. La princesse Nausicaä se retrouve prise entre deux factions belligérantes qui menacent de détruire peu de ce qui reste de son monde.Oasis: Supersonic (2016) – Documentaire sur la montée fulgurante du groupe de rock britannique OasisPrincess Mononoke (1997) – Un film d’anime qui voit un prince en voyage pour trouver le remède à la malédiction de Tatarigami mais se retrouve au milieu d’une guerre entre les dieux de la forêt et Tatara, une colonie minière, Spirited Away (2001) – Le deuxième film d’anime le plus rentable de tous les temps, un Chihiro Ogino, une fille de dix ans, doit redécouvrir son propre nom si elle veut échapper à un monde plein de démons, de sorcières et de dieux maléfiques. The Cat Returns (2002) – Film d’anime qui voit un jeune lycéen Haru transporté au Royaume des chats après avoir sauvé la vie d’un prince chat.Le conte de la princesse Kaguya (2013) – Long métrage d’anime basé sur le conte populaire japonais “ Le conte du coupeur de bambou ” .Venir à Netflix sur Netflix UK le 4 mars Apollo 11 (2019) – Documentaire sur l’Apollo 11 vol spatial qui a débarqué les premiers humains sur la lune en 1969.Venir à Netflix sur Netflix UK le 5 mars Castlevania: Saison 3 N – Série d’anime basée sur la bien-aimée franchise de jeux vidéo Castlevania. Après la mort de sa femme, le comte Dracula utilise ses forces du mal pour se venger de l’humanité.Venir à Netflix sur Netflix UK le 6 marsParadise PD: Saison 2 N – Série de comédies animées pour adultes qui suit le service de police idiot de Paradise.Spenser Confidential (2020) N – Drame policier mettant en vedette Mark Wahlberg en tant qu’ex-criminel et ancien détective de police Spenser, alors qu’il retourne dans les rues de Boston pour enquêter sur un complot de meurtre tordu.Venir à Netflix sur Netflix UK le 11 mars Dirty Money: Saison 2 N – Crocus docuseries qui se concentrent sur la corruption des entreprises et certains des plus grands scandales des grandes sociétés les figures influentes qui les dirigent.Straight Outta Compton (2015) – Film biographique sur le groupe de rap Compton NWA et leur ascension controversée vers la célébrité. Saison 1 N – Le Cercle déménage au Brésil alors qu’un nouveau groupe de candidats utilise les médias sociaux pour s’influencer mutuellement et gagner un énorme grand prix en argent. Venir à Netflix sur Netflix UK le 13 mars

A Quiet Place (2018) – Horreur américaine qui voit une petite famille lutter pour survivre dans un monde où faire le moindre bruit pourrait signifier votre destin imminent. N – Série animée se déroulant dans un monde où les animaux anthropomorphes sont divisés entre proies et prédateurs, le lycéen Legoshi, un loup, est au centre d’une enquête sur un meurtre lorsqu’un autre camarade de classe est mangé. N – Série d’horreur coréenne se déroulant à l’époque de Joseon. Le prince héritier doit se battre pour l’avenir de son pays alors qu’un fléau mortel menace de détruire la terre.Lost Girls (2020) N – Thriller mettant en vedette Amy Ryan en tant que mère désemparée mène sa propre enquête sur la disparition de sa fille dans une communauté de Long Island.Venir à Netflix sur Netflix UK le 16 mars (2017) – Horreur basée sur le roman du même nom de l’auteur Stephen Roi. Un groupe d’enfants parias se met au coude à coude avec un clown tueur qui a hâte de manger tous les enfants de Derry, dans le Maine. Le Washington Post risque de faire carrière pour découvrir les secrets scandaleux de la guerre du Vietnam.Venir à Netflix sur Netflix UK le 20 marsSelf Made: Inspiré par la vie de Madame CJ Walker: Minisérie N – L’histoire inspirante de l’entrepreneur pionnier afro-américain, Madame C.J.Walker, qui a construit un empire de soins capillaires qui a fait d’elle la première femme millionnaire autodidacte aux États-Unis.Ultras (2020) N – Drame italien qui suit un Ultra football vieillissant qui regarde la vie en dehors du beau jeu après une vie de passion, de violence et de football.Venir à Netflix sur Netflix UK le 25 mars The Occupant (2020) N – Le drame espagnol d’un cadre qui a déjà réussi et de sa famille est forcé de quitter leur maison après qu’ils ne peuvent plus se permettre leur style de vie somptueux.Venir à Netflix sur Netflix UK le 26 mars Unorthodox: Miniseries N – Minisérie yiddish et anglaise qui voit une jeune femme juive ultra-orthodoxe qui fuit son mariage arrangé et sa communauté religieuse pour commencer une nouvelle vie à l’étranger.Venir à Netflix sur Netflix UK le 27 marsOzark: Saison 3 N – Drame policier suite à Marty Byrde et sa famille qui ont forcé à déménager aux Ozarks pour nettoyer l’argent sale du cartel.Venir à Netflix sur Netflix UK le 28 marsBrooklyn Nine-Nine: Saison 6Venir à Netflix sur Netflix UK le 30 marsI, Tonya (2017) – Film biographique basé sur la carrière de la patineuse artistique controversée Tonya Harding.

Qu’attendez-vous pour regarder sur Netflix UK en mars? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!