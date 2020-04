Quoi de neuf sur Netflix (UK) | Quatre films d’animation Marvel

Si vous êtes au Royaume-Uni et après un nouveau contenu Marvel pour vous divertir pendant le verrouillage, Netflix a ajouté quatre films animés.

Ces films ont été créés par Marvel avec Lionsgate, qui possède les droits de distribution des films d’animation. L’accord a été conclu en 2006, avant que Disney n’achète Marvel et concernait 8 films.

Planet Hulk

Lorsque les super-héros de la Terre exilent l’incroyable Hulk volatile sur une planète éloignée appelée Sakaar, le monstre vert lié aux muscles est vendu en esclavage.

Thor: Contes d’Asgard

Thor, le personnage de bande dessinée de Marvel, prend vie dans ce long métrage d’animation qui explore ses premières aventures avec son frère Loki.

Hulk Vs

Cette double fonctionnalité animée remplie d’action oppose Hulk à deux des personnages les plus puissants de l’univers Marvel: Wolverine et Thor.

Next Avengers: Heroes of Tomorrow

Des années après que les Avengers aient fait le sacrifice ultime lors de la lutte contre l’invincible Ultron, leurs enfants adolescents sont prêts à reprendre là où ils s’étaient arrêtés.

Allez-vous regarder ces films sur Netflix?

