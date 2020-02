Quoi de neuf! Tini Stoessel a enlevé ses vêtements et a montré son nouveau tatouage, devinez où?

L’actrice, chanteuse et petite amie du colombien Sebastián Yatra, s’est libérée de ses vêtements et a exhibé un tatouage magnifique et délicat où elle n’avait jamais osé nous montrer sa peau auparavant.

4 février 2020

Après avoir dépassé ses limites avec son dernier hit “Je me souviens” en collaboration avec Mau et Ricky, Tini Stoessel a ajouté de nouveaux fans après que la chanson a été positionnée aux premières places du classement mondial. Devenir l’un des singles les plus entendus d’aujourd’hui.

L’Argentine avec beaucoup d’efforts s’est positionnée et a été classée comme l’une des jeunes chanteuses les plus célèbres d’aujourd’hui, comme son petit ami, Sebastian Yatra.

Ce beau couple chaque jour démontre que leur amour mutuel se renforce de jour en jour. Récemment, les jeunes ont passé de courtes vacances ensemble après avoir entamé une nouvelle tournée de travail en Europe. Tout simplement magnifique!

D’un autre côté, Tini Stoessel Il s’est nommé fan de tatouages, cette fois, il a été révélé sur les réseaux sociaux que cette jeune fille était devenue une nouvelle figure de son jumeau droit. Tout était secret!

C’est une rose noire délicate, qui a surpris tous les fans de l’interprète «Strawberry».

