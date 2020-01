Qu’ont dit les frères de R. Kelly au sujet des mauvais traitements qu’il a subis?

Les docuseries de Lifetime Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning, qui détaille les allégations d’abus sexuels sur des enfants par le chanteur de R&B Robert Sylvester Kelly, a été créée le 2 janvier. R. Kelly attend actuellement son procès d’avril 2020 pour des accusations connexes, mais nie avec véhémence toutes les allégations contre lui.

La poursuite des docuseries explosives met en vedette des témoignages d’initiés de partisans et d’accusateurs de R. Kelly, ainsi que des membres de sa famille, d’anciens membres du personnel et des journalistes qui travaillent sur l’histoire depuis des années.

La nuit 1 de Surviving R. Kelly Part II a relaté le mariage tristement célèbre de R. Kelly avec le défunt chanteur Aaliyah, alors âgé de quinze ans, ainsi que des allégations de menaces et de violence de la part de ses partisans et membres de l’équipe par ses accusateurs.

La première de la saison des docuseries de trois nuits s’est ouverte par des interviews déchirantes des deux frères de R. Kelly, Bruce Kelly (actuellement incarcéré) et Carey Kelly. Les deux frères ont affirmé que les histoires antérieures de R. Kelly sur le fait d’avoir été agressé lui-même alors qu’il était enfant étaient vraies et ont offert des détails poignants sur ses abus et ceux qui lui étaient reprochés.

R. Kelly | E. Jason Wambsgans-Pool / .

Les frères ont décrit une éducation difficile qui comprenait la maltraitance d’un voisin de sexe masculin

Bruce et Carey ont déclaré dans Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning que R. Kelly avait été victime avant de devenir un agresseur. Les deux hommes ont dit que R. Kelly rendait visite à son voisin de 60 ans, M. Henry, lorsqu’il était enfant. Ils ont affirmé qu’il s’était exposé à eux et avait «essayé des choses» avec R. Kelly à un jeune âge.

“Nous nous sommes battus pour que notre vie sorte de cette maison”, a déclaré Carey à propos de cette expérience pénible. “Nous pouvions l’entendre dire:” Ne le dites à personne. “”

Alors que Carey et Bruce ont émis l’hypothèse que l’expérience aurait pu jouer un rôle dans le comportement futur présumé de R. Kelly, de nombreux experts et psychologues en matière d’agression sexuelle affirment que la grande majorité des victimes d’abus sexuels ne deviennent jamais des auteurs. Cependant, dans une petite minorité de cas, il peut y avoir un lien.

La mère des Kellys aurait été payée en échange de son silence

Selon les Kellys, leur mère a appelé la police après lui avoir parlé de M. Henry.

Carey a affirmé que la police était arrivée et avait «détourné le regard» alors que d’autres hommes du quartier battaient M. Henry pour ses actions. Cependant, la mère de R. Kelly a finalement refusé de comparaître devant le tribunal pour témoigner contre le prétendu agresseur de son fils. Ses fils ont affirmé qu’on lui avait offert 5 000 $ en échange de son silence sur la question.

Ils ont également décrit les allégations de mauvais traitements infligés par une femme au membre

Malheureusement, le voisin des Kellys n’était pas le seul adulte à les avoir agressés sexuellement lorsqu’ils étaient enfants. Dans sa chanson «J’admets», R. Kelly a affirmé dans un lyrique qu’un «membre de la famille le touchait» régulièrement «d’un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans».

Carey et Bruce ont validé la réclamation de leur frère sur Surviving R. Kelly Part II. Carey, en particulier, se souvenait avoir été «poussé sur le lit» et avoir retiré son pantalon par l’agresseur présumé.

Dans les docuseries, les frères Kelly ont qualifié l’agresseur de «membre féminin de la famille» et ont censuré son nom. Cependant, selon une précédente interview avec Carey sur Unwine With Tasha K, l’agresseur présumé était leur sœur aînée, Theresa Kelly, maintenant âgée de 57 ans.