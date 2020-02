Qu’ont pensé les fans du Super Bowl de la performance de Jennifer Lopez et de Shakira à la mi-temps?

Lors du récent Super Bowl, Jennifer Lopez et Shakira nous ont servi la vie en tant qu’interprètes à la mi-temps.Les deux artistes latins ont démoli la maison avec des retours en arrière à leurs célèbres succès pop. Pendant ce temps, dans la conception du spectacle, de nombreux fans ont vu des messages politiques dans la performance à mi-parcours du match de football. Dans l’ensemble, qu’ont pensé les téléspectateurs du Super Bowl LIV à la mi-temps?

Jennifer Lopez et Shakira se produisent lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV | TIMOTHY A. CLARY / . via .

Ce que Twitter avait à dire après le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 54 avec Shakira et J.Lo

“Meilleur spectacle à mi-temps du Super Bowl”, a tweeté le politicien du GOP, Jeb Bush.

Dans l’ensemble, la réaction initiale sur Twitter le 2 février 2020 a été positive. Le spectacle était plein de spectacle (danseurs en costumes brillants, poteaux, enfants chantant etc.), et il est difficile de dire, à tout le moins, que ce n’était pas divertissant. Mais à partir de là, les téléspectateurs ont commencé à couper les cheveux.

Beaucoup (en particulier les Portoricains) ont salué Lopez pour avoir chanté «Né aux États-Unis» portant un manteau du drapeau portoricain. Pendant que Lopez chantait, les téléspectateurs ont remarqué que certains des enfants interprètes étaient éparpillés à travers le champ, mis en cage dans de petites gousses de lumière. Certains sur Twitter ont fait valoir que cela était censé représenter les enfants migrants, séparés de leurs parents dans les camps de patrouille frontalière. Considérant que la performance était férocement et fièrement latina, et le président Trump a commencé sa campagne qualifiant les Mexicains de «violeurs», de nombreux fans ont vu ce spectacle du Super Bowl comme une protestation contre les politiques frontalières et les attitudes racistes de Trump.

Emme Muniz, fille de Jennifer Lopez, se produit pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV | Angela Weiss / . | ANGELA WEISS / . via .

L’art latina était représenté le dimanche du Super Bowl

“OH. MON. DIEU. CETTE. MI-TEMPS. PERFORMANCE !! », a écrit un tweeter. “LATINAS REPRÉSENTENT !!! Montrez-leur comment il est FAIT quelles reines d’inspiration flippantes. »Beaucoup de gens de Latinx étaient inspirés et fiers de voir Shakira et Lopez faire leur truc sur la scène du Super Bowl.

«J’ai littéralement pleuré», a écrit un tweeter. «J’ai pleuré parce que je me sentais responsabilisé par ces LATINA QUEENS. J’ai pleuré parce que j’ai vu deux femmes qui ont été des modèles pour moi depuis que j’étais jeune. Je suis latina et je suis fière. Merci @JLo et @shakira pour vos performances électriques. »

Certains tweeters ont trouvé les performances de mi-temps inappropriées

Shakira se produit sur scène lors du spectacle Pepsi Super Bowl LIV à la mi-temps | Kevin Mazur / WireImage

Cependant, tout le monde n’était pas d’accord sur l’angle «inspirant». Une revue l’a trouvé «FILTHY», tandis que d’autres ont exprimé leur poésie à propos de l’effet à long terme sur les adolescents impressionnables.

Comme si tout récemment, Adam Levine ne se promenait pas sur la même scène complètement torse nu, et personne ne semblait s’en soucier. Comme si, jusqu’au moment du fameux dysfonctionnement des costumes, cette performance de Justin Timberlake et Janet Jackson n’était qu’une petite pièce d’église sur le pouvoir de la morale!

Cependant, la réaction négative au Super Bowl est particulièrement intéressante compte tenu du fait que la plupart des clips musicaux et des performances de grands artistes pop, pour la plupart, y ressemblent beaucoup. Mais comme c’est souvent le cas dans ces vidéos, un artiste masculin utilise des corps féminins (les danseurs) pour l’objectivation sexuelle; dans le cas du Super Bowl, ces deux artistes latinos avec leurs équipes de danse très diverses étaient en fête. Ils avaient l’air d’avoir le temps de leur vie, tout d’abord; et ils célébraient leur culture. Il est également fascinant de noter la réaction critique aux performances amusantes et optimistes des deux femmes. Cela montre comment les médias grand public ont fait un excellent travail pour faire certains mouvements de danse, dont certains proviennent de la danse africaine et tribale, intrinsèquement «sexy». Tout dépend de la façon dont vous la consommez, nous supposons.

Si je ne me trompe pas, les fesses de J Lo et Shakira ont réussi le test de Bechdel toutes seules.

– Louis Virtel (@louisvirtel) 3 février 2020

La Colline a rapporté, en fait, que Shakira (qui est colombienne et libanaise) “a incorporé la Champeta – une danse de sa ville natale de Barranquilla, en Colombie – des instruments de danse du ventre et arabes (le mijwiz et derbeke) dans sa performance.”

La mi-temps du Super Bowl comme véhicule de discussion

La ligne entre l’objectivation et la responsabilisation est délicate, mais c’est quelque chose que nous pouvons tous comprendre. (Nous n’avons tout simplement jamais pensé que le spectacle de mi-temps du Super Bowl serait le véhicule avec lequel en discuter).

Cependant, nous pouvons encore trouver un terrain d’entente aujourd’hui. Par exemple, parlons de la façon dont il est injuste que Lopez ait l’air aussi frappant à 50 ans.

“Dans une nation divisée, la seule chose sur laquelle nous pouvons tous nous mettre d’accord est que J. Lo mérite un nom aux Oscars juste pour ressembler à ceci à 50 ans”, a écrit quelqu’un sur Twitter.

Il existe une endorphine gay spécifique que seule une femme de plus de 40 ans portant un justaucorps pailleté peut produire.

– Louis Virtel (@louisvirtel) 3 février 2020

Si tout le reste échoue, l’argent parle; Shakira a maintenant quatre chansons en streaming parmi les dix meilleures sur iTunes. Donc, peu importe, à la fin de la journée, si des aléas sur Twitter agrippaient leurs perles à la mi-temps du Super Bowl. Shakira et Lopez riront de toute façon jusqu’à la banque.